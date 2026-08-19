Україна навчилася збивати до 93% «Шахедів», але з’явилася нова небезпека: у ЗСУ назвали проблему

Українська система протиповітряної оборони суттєво підвищила ефективність боротьби з російськими ударними безпілотниками. Однак поява реактивних дронів створює новий виклик, для якого звичних тактик може бути недостатньо. Про це в інтерв’ю "АрміяInform" розповів начальник управління протиповітряної оборони 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ полковник Артем Скуратівський.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За його словами, українські сили нині знищують близько 80–93% безпілотників типу "Герань-2" та Shahed-136. Такий результат забезпечує не якийсь один універсальний засіб, а комплексна робота різних компонентів ППО.

До боротьби з російськими дронами одночасно залучені мобільні вогневі групи, бойова авіація, зенітні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та дрони-перехоплювачі. Саме поєднання цих можливостей дозволяє Україні протидіяти масованим атакам і поступово підвищувати відсоток збиття.

Втім, ситуація може ускладнитися через розвиток російських безпілотних технологій. Реактивні дрони відрізняються від традиційних "Шахедів" швидкістю та іншими характеристиками польоту, тому ефективність звичних мобільних груп проти них може бути нижчою.

Скуратівський наголошує: проти нових типів цілей однієї тактики недостатньо. Україні необхідна комплексна стратегія, яка передбачатиме одночасне застосування різних засобів ураження, виявлення та придушення.

Таким чином, російське вдосконалення ударних БпЛА фактично запускає новий етап протистояння. Україна вже продемонструвала, що може ефективно боротися з масовими атаками "Шахедів", однак поява швидших реактивних цілей змушує ППО постійно адаптуватися до нових умов.

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