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Війна остаточно змінилася: куди тепер дістають російські реактивні дрони

Безпілотник уперше зафіксували над маршрутом до Рівненщини

19 серпня 2026, 14:58
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Кравцев Сергей

Росія вперше застосувала реактивний безпілотник для удару по західних регіонах України. Такий дрон 18 серпня зафіксували під час польоту через Тернопільську область у напрямку Рівненщини. Про це повідомили Повітряні сили України.

Війна остаточно змінилася: куди тепер дістають російські реактивні дрони

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Згодом голова Рівненської ОВА Олександр Коваль заявив, що безпілотник вдалося збити на півдні області. Водночас точний тип російського реактивного БпЛА офіційно не називали.

Фахівці Defense Express зазначають, що сама поява такого апарата на заході України не повинна бути повною несподіванкою. Дані про далекобійні російські безпілотники вже публікувалися раніше, а українська розвідка регулярно повідомляє про можливості нових засобів ураження РФ.

Зокрема, йдеться про "Герань-4", дальність польоту якої оцінюють приблизно у 770 км. Ще більш небезпечною вважають "Герань-5" — російську розробку на базі іранського Karrar. Її максимальна дальність може становити близько 950 км, а крейсерська швидкість – до 450–600 км/год.

За оцінками аналітиків, такий дрон потенційно здатний долетіти до Рівненської області, якщо стартує з окупованого Криму. Ще ширшими можуть бути можливості у разі запуску з району Брянської області, де Росія розгорнула пусковий майданчик поблизу українського кордону.

Втім, максимальну дальність не варто автоматично прирівнювати до реальної дальності удару. Експерти пояснюють, що дрони можуть змінювати маршрути, обходити райони концентрації ППО та використовувати особливості рельєфу. Через це практична глибина удару може бути на 30–50% меншою.

Водночас поява реактивного безпілотника на заході України свідчить про потенційне розширення географії російських атак. Аналітики не виключають, що РФ може мати й інші реактивні БпЛА з аналогічною або більшою дальністю.

Це створює додатковий виклик для української протиповітряної оборони, адже росіяни поступово нарощують дальність і швидкість своїх ударних безпілотних систем.

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Джерело: https://defence-ua.com/news/jaki_reaktivni_droni_rashistiv_mozhut_dolati_po_900_km_ta_atakuvati_zahidni_oblasti_ukrajini-24014.html
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