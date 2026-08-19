Война окончательно изменилась: куда теперь достают российские реактивные дроны

Россия впервые применила реактивный беспилотник для удара по западным регионам Украины. Такой дрон 18 августа зафиксировали во время полета через Тернопольскую область в направлении Ровенской области. Об этом сообщили воздушные силы Украины.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Впоследствии глава Ровенской ОВА Александр Коваль заявил, что беспилотнику удалось сбить на юге области. В то же время, точный тип российского реактивного БпЛА официально не называли.

Специалисты Defense Express отмечают, что само появление такого аппарата на западе Украины не должно быть полной неожиданностью. Данные о дальнобойных российских беспилотниках уже публиковались ранее, а украинская разведка регулярно сообщает о возможностях новых средств поражения РФ.

В частности, речь идет о "Герань-4", дальность полета которой оценивается примерно в 770 км. Еще более опасной считают "Герань-5" – российскую разработку на базе иранского Karrar. Ее максимальная дальность может составлять около 950 км, а крейсерская скорость – до 450–600 км/ч.

По оценкам аналитиков, такой дрон потенциально способен долететь до Ровенской области, если стартует с оккупированного Крыма. Еще шире могут быть возможности при запуске из района Брянской области, где Россия развернула пусковую площадку вблизи украинской границы.

Впрочем, максимальную дальность не следует автоматически приравнивать к реальной дальности удара. Эксперты объясняют, что дроны могут изменять маршруты, обходить районы концентрации ПВО и использовать особенности рельефа. Поэтому практическая глубина удара может быть на 30-50% меньше.

В то же время, появление реактивного беспилотника на западе Украины свидетельствует о потенциальном расширении географии российских атак. Аналитики не исключают, что РФ может обладать и другими реактивными БПЛА с аналогичной или большей дальностью.

Это создает дополнительный вызов украинской противовоздушной обороне, ведь россияне постепенно наращивают дальность и скорость своих ударных беспилотных систем.

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