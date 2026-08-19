Украина научилась сбивать до 93% «Шахедов», но появилась новая опасность: в ВСУ назвали проблему

Украинская система противовоздушной обороны существенно повысила эффективность борьбы с российскими ударными беспилотниками. Однако появление реактивных дронов создает новый вызов, для которого привычных тактик может быть недостаточно. Об этом в интервью "АрмияInform" рассказал начальник управления противовоздушной обороны 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ полковник Артем Скуратовский.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По его словам, украинские силы сейчас уничтожают около 80-93% беспилотников типа Герань-2 и Shahed-136. Такой результат обеспечивает не одно универсальное средство, а комплексная работа различных компонентов ПВО.

К борьбе с русскими дронами одновременно вовлечены мобильные огневые группы, боевая авиация, зенитные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и дроны-перехватчики. Именно сочетание этих возможностей позволяет Украине противодействовать массированным атакам и постепенно повышать процент ущерба.

Впрочем, ситуация может усложниться из-за развития российских беспилотных технологий. Реактивные дроны отличаются от традиционных Шахедов скоростью и другими характеристиками полета, поэтому эффективность привычных мобильных групп против них может быть ниже.

Скуратовский отмечает: против новых типов целей одной тактики недостаточно. Украине необходима комплексная стратегия, предусматривающая одновременное применение различных средств поражения, выявления и подавления.

Таким образом, российское усовершенствование ударных БпЛА фактически запускает новый этап противостояния. Украина уже продемонстрировала, что может эффективно бороться с массовыми атаками "Шахедов", однако появление более быстрых реактивных целей заставляет ПВО постоянно адаптироваться к новым условиям.

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