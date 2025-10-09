logo_ukra

Україна нарешті знайшла найбільш дієвий спосіб поставити Путіна на коліна: на Заході розкрили деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна нарешті знайшла найбільш дієвий спосіб поставити Путіна на коліна: на Заході розкрили деталі

В Криму Україна провела випробування нових далекобійних крилатих ракет "Фламінго".

9 жовтня 2025, 11:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Збройні сили України вперше використали в бою вітчизняні крилаті ракети "Фламінго", уразивши позицію ФСБ на півночі окупованого Криму. За повідомленням німецького видання Welt, ця система має значну руйнівну силу і може стати потужним важелем тиску на Москву.

Україна нарешті знайшла найбільш дієвий спосіб поставити Путіна на коліна: на Заході розкрили деталі

Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, під час операції було випущено три ракети "Фламінго", які націлилися на базу російської внутрішньої розвідки. Експерт з ракетних систем з Університету Осло Фабіан Гофман оцінив, що дві ракети влучили в ціль, а одна впала приблизно за 100 метрів від неї.

На перший погляд, точність удару могла здатися недостатньою, але аналіз результатів змінив оцінку.

"Враховуючи, що внаслідок ударів залишилися кратери діаметром до п’ятнадцяти метрів, стає зрозуміло: недостатня точність компенсується величезною потужністю", — зазначає Welt. 

Це означає, що навіть неточні попадання "Фламінго" можуть завдати значних пошкоджень завдяки великій бойовій частині. Аналітики припускають, що поява цих ракет на озброєнні ЗСУ разом з іншою далекобійною технікою може змінити стратегічний баланс і примусити Росію шукати компромісні рішення.

У разі, якщо Кремль не підкориться вимогам, Україна отримає можливість завдавати ударів не лише по енергетичній інфраструктурі, а й по більш чутливих цілях у глибокому тилу ворога — наприклад, по заводах з виробництва зброї та боєприпасів, що створює для РФ новий рівень ризиків.

Як вже писали "Коментарі", Україна продовжуватиме захищати свою енергетичну інфраструктуру, незважаючи на обмежену кількість систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 8 жовтня.



