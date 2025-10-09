Украина наконец-то нашла наиболее действенный способ поставить Путина на колени: на Западе раскрыли детали

Вооруженные силы Украины впервые использовали в бою отечественные крылатые ракеты Фламинго, поразив позицию ФСБ на севере оккупированного Крыма. По сообщению немецкого издания Welt, эта система обладает значительной разрушительной силой и может стать мощным рычагом давления на Москву.

Фото: из открытых источников

По данным журналистов, во время операции было выпущено три ракеты "Фламинго", которые нацелились на базу российской внутренней разведки. Эксперт по ракетным системам из Университета Осло Фабиан Гофман оценил, что две ракеты попали в цель, а одна упала примерно в 100 метрах от нее.

На первый взгляд точность удара могла показаться недостаточной, но анализ результатов изменил оценку.

"Учитывая, что в результате ударов остались кратеры диаметром до пятнадцати метров, становится понятно: недостаточная точность компенсируется огромной мощностью", — отмечает Welt.

Это означает, что даже неточные попадания "Фламинго" могут нанести значительные повреждения благодаря большой боевой части. Аналитики предполагают, что появление этих ракет на вооружении ВСУ вместе с другой дальнобойной техникой может изменить стратегический баланс и заставить Россию искать компромиссные решения.

Если Кремль не подчинится требованиям, Украина получит возможность наносить удары не только по энергетической инфраструктуре, но и по более чувствительным целям в глубоком тылу врага — например, по заводам по производству оружия и боеприпасов, что создает для РФ новый уровень рисков.

Как уже писали "Комментарии", Украина будет продолжать защищать свою энергетическую инфраструктуру, несмотря на ограниченное количество систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 8 октября.