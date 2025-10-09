Зимових блекаутів не уникнути: українців відверто шокували перспективами

Україна продовжуватиме захищати свою енергетичну інфраструктуру, незважаючи на обмежену кількість систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 8 жовтня.

Фото: з відкритих джерел

"Енергетику потрібно захищати, і ми це робитимемо. Зараз нам не вистачає систем протиповітряної оборони. Ви знаєте про перехоплювачі. Додаткове фінансування постійно виділяється, і їхня кількість зростає", — наголосив глава держави.

Він також зазначив, що важливим є не лише кількість перехоплювачів, а й розвиток систем запуску дронів, які вже продемонстрували свою ефективність. Проте головною задачею залишається масштабування цих систем.

"Перехоплювачі працюють досить добре. Наприклад, на Чернігівщині під час одного з ударів було зафіксовано 36 "Шахедів", з них 22 збито перехоплювачами. Загалом кількість збитих зростає, і ми плануємо збільшити кількість таких систем. Працюємо над цим", — додав Зеленський.

Крім того, президент повідомив, що Україна готова не лише обороняти, а й відновлювати енергосистему після ворожих атак, розуміючи всі існуючі загрози для енергетичної та газової інфраструктури.

"У нас є два плани — "А" і "Б". План "Б" передбачає імпорт газу у випадку масштабної атаки на нашу газову інфраструктуру. Ми чітко знаємо обсяги і вартість такого імпорту. План "А" базується на збільшенні власного видобутку", — пояснив президент.

