Зимових блекаутів не уникнути: українців відверто шокували перспективами
Зимових блекаутів не уникнути: українців відверто шокували перспективами

Україна готова обороняти та відновлювати енергосистему після ворожих атак, усвідомлюючи загрози для енергетичної та газової інфраструктури.

9 жовтня 2025, 11:10
Автор:
Клименко Елена

Україна продовжуватиме захищати свою енергетичну інфраструктуру, незважаючи на обмежену кількість систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 8 жовтня.

Зимових блекаутів не уникнути: українців відверто шокували перспективами

Фото: з відкритих джерел

"Енергетику потрібно захищати, і ми це робитимемо. Зараз нам не вистачає систем протиповітряної оборони. Ви знаєте про перехоплювачі. Додаткове фінансування постійно виділяється, і їхня кількість зростає", — наголосив глава держави. 

Він також зазначив, що важливим є не лише кількість перехоплювачів, а й розвиток систем запуску дронів, які вже продемонстрували свою ефективність. Проте головною задачею залишається масштабування цих систем.

"Перехоплювачі працюють досить добре. Наприклад, на Чернігівщині під час одного з ударів було зафіксовано 36 "Шахедів", з них 22 збито перехоплювачами. Загалом кількість збитих зростає, і ми плануємо збільшити кількість таких систем. Працюємо над цим", — додав Зеленський. 

Крім того, президент повідомив, що Україна готова не лише обороняти, а й відновлювати енергосистему після ворожих атак, розуміючи всі існуючі загрози для енергетичної та газової інфраструктури. 

"У нас є два плани — "А" і "Б". План "Б" передбачає імпорт газу у випадку масштабної атаки на нашу газову інфраструктуру. Ми чітко знаємо обсяги і вартість такого імпорту. План "А" базується на збільшенні власного видобутку", — пояснив президент. 

Як вже писали "Коментарі", президент Володимир Зеленський заявив, що російське командування поставило своїм військам завдання терміново захопити Покровськ, не зважаючи на втрати. Про це глава держави повідомив, посилаючись на доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
