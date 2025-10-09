logo

Зимних блекаутов не избежать: украинцев откровенно шокировали перспективами

Украина готова защищать и восстанавливать энергосистему после вражеских атак, осознавая угрозы энергетической и газовой инфраструктуре.

9 октября 2025, 11:10
Клименко Елена

Украина будет продолжать защищать свою энергетическую инфраструктуру, несмотря на ограниченное количество систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 8 октября.

Зимних блекаутов не избежать: украинцев откровенно шокировали перспективами

"Энергетику нужно защищать, и мы будем это делать. Сейчас нам не хватает систем противовоздушной обороны. Вы знаете о перехватчиках. Дополнительное финансирование постоянно выделяется и их количество растет", — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что важно не только количество перехватчиков, но и развитие систем запуска дронов, которые уже продемонстрировали свою эффективность. Однако главной задачей остается масштабирование этих систем.

"Перехватчики работают достаточно хорошо. Например, на Черниговщине во время одного из ударов было зафиксировано 36 "Шахедов", из них 22 сбиты перехватчиками. В общем, количество сбитых растет, и мы планируем увеличить количество таких систем. Работаем над этим", — добавил Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что Украина готова не только оборонять, но и восстанавливать энергосистему после вражеских атак, понимая все существующие угрозы энергетической и газовой инфраструктуре.

"У нас есть два плана – "А" и "Б". План "Б" предусматривает импорт газа в случае масштабной атаки на нашу газовую инфраструктуру. Мы ясно знаем объемы и стоимость такого импорта. План "А" базируется на увеличении собственной добычи", — объяснил президент.

Как уже писали "Комментарии", президент Владимир Зеленский заявил, что российское командование поставило своим войскам задачу срочно захватить Покровск, несмотря на потери. Об этом глава государства сообщил, ссылаясь на доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.



