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Україна намацала "Кощієву голку" Путіна: Кремль у люті

Портников заявив, що удари України по Москві могли стати особливо болючими для Кремля

3 вересня 2026, 23:20
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Slava Kot

Посилення ракетно-дронових атак Росії по Києву може бути пов’язане з ударами України по Москві. Таку оцінку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников, пояснюючи реакцію Кремля на перенесення війни ближче до російської столиці.

Україна намацала "Кощієву голку" Путіна: Кремль у люті

Портников про Путіна

За словами Портникова, для російського суспільства атаки на віддалені від Москви міста сприймаються інакше, ніж удари безпосередньо по столиці. Він припустив, що саме тому українські атаки на Москву могли стати для Кремля особливо чутливим сигналом.

Публіцист порівняв це з казкою про Кощія Безсмертного, смерть якого була захована в голці. На його думку, Москва фактично сприймається російською владою як особлива "точка", яку не можна допустити до регулярних атак.

"Якщо ми вже підібралися до Москви, то удари по Києву — це такий постійний сигнал: не чіпай Москву, там Кощієва смерть", — заявив Портников.

Оглядач також звернув увагу на реакцію росіян на атаки безпілотників. За його словами, проблеми в містах на кшталт Брянська чи Бєлгорода можуть не викликати такого резонансу, як навіть короткочасне порушення роботи московської інфраструктури.

Як приклад Портников навів ситуації, коли через загрозу дронів тимчасово обмежується робота московських аеропортів. На його думку, для частини російського суспільства це стає відчутним особистим дискомфортом і сприймається як проблема національного масштабу.

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