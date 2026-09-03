Украина нащупала "Кощиеву иглу" Путина: Кремль в ярости

Усиление ракетно-дроновых атак России по Киеву может быть связано с ударами Украины по Москве. Такую оценку высказал журналист и публицист Виталий Портников, объясняя реакцию Кремля на перенесение войны ближе к российской столице.

Портников о Путине

По словам Портникова, для российского общества атаки на отдаленные от Москвы города воспринимаются иначе, чем удары по столице. Он предположил, что именно поэтому украинские атаки на Москву могли стать для Кремля чувствительным сигналом.

Публицист сравнил это со сказкой о Кощее Бессмертном, смерть которого была спрятана в игле. По его мнению, Москва фактически воспринимается российскими властями как особая "точка", которую нельзя допустить к регулярным атакам.

"Если мы уже подобрались к Москве, то удары по Киеву – это такой постоянный сигнал: не трогай Москву, там Кощеева смерть", – заявил Портников.

Обозреватель также обратил внимание на реакцию россиян на атаки беспилотников. По его словам, проблемы в городах типа Брянска или Белгорода могут не вызвать такого резонанса, как даже кратковременное нарушение работы московской инфраструктуры.

В качестве примера Портников привел ситуации, когда из-за угрозы дронов временно ограничивается работа московских аэропортов. По его мнению, для части российского общества это становится ощутимым личным дискомфортом и рассматривается как проблема национального масштаба.

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