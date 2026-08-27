Портников розкрив, хто може зупинити Путіна: до чого готується Кремль

Російський диктатор Володимир Путін не планує зупинятися у війні проти України та може прагнути розширення конфлікту за межі української території. Таку оцінку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

Портников про візит ЦРУ до Москви

Віталій Портников вважає, що ризик подальшої ескалації в Європі міг стати однією з причин візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Оглядач припускає, що Дональд Трамп міг доручити керівнику розвідки переконати Кремль не робити нових кроків, які здатні розширити географію війни. Портников наголосив, що точний зміст переговорів Реткліффа в Москві наразі невідомий. Водночас відсутність публічної зустрічі з Путіним не обов'язково означає, що між ними не було контакту.

"Директор ЦРУ міг провести таку саму телефонну розмову з російським президентом, яку проводив його попередник Бернс. Цього могло бути достатньо для виконання місії, яка була пов'язана з дорученням Трампа", — припустив журналіст.

За словами Портникова, одним з ключових завдань Вашингтона могло бути недопущення подальшої ескалації за межами України. Він звернув увагу на інциденти з порушенням повітряного простору сусідніх держав, а також на ризик провокацій, які можуть створити загрозу країнам НАТО.

Портников вважає, що Кремль може намагатися сформувати в європейському суспільстві відчуття постійної небезпеки. Йдеться не обов'язково про безпосередній напад на країни НАТО, а про провокації, інформаційний тиск та інші дії, покликані залякати європейців. Однак, на думку оглядача, Трамп не зацікавлений у такому розвитку подій. Американський президент прагне завершення війни в Україні та не хоче отримати новий масштабний конфлікт у Європі.

"Трамп не хоче встрявати в жодні події в Європі, і він це не раз доводив, яка роль США в Альянсі, але Трамп і не бажає демонструвати слабкість США ще й після того, що сталося з війною в Ірані. Єдиним реальним виходом із цієї ситуації є недопущення ескалації на європейську територію", — заявив Портников.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Портников назвав зустріч, після якої Путін вирішив напасти на Україну.