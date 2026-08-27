Портников раскрыл, кто может остановить Путина: к чему готовится Кремль

Российский диктатор Владимир Путин не планирует останавливаться в войне против Украины и может стремиться к расширению конфликта за пределы украинской территории. Такую оценку высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

Портников о визите ЦРУ в Москву

Виталий Портников считает, что риск дальнейшей эскалации в Европе мог стать одной из причин визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Обозреватель предполагает, что Дональд Трамп мог поручить руководителю разведки убедить Кремль не делать новые шаги, способные расширить географию войны. Портников подчеркнул, что точное содержание переговоров Ретклиффа в Москве пока неизвестно. В то же время, отсутствие публичной встречи с Путиным не обязательно означает, что между ними не было контакта.

"Директор ЦРУ мог провести такой же телефонный разговор с российским президентом, который проводил его предшественник Бернс. Этого могло быть достаточно для выполнения миссии, связанной с поручением Трампа", — предположил журналист.

По словам Портникова, одной из ключевых задач Вашингтона могло быть недопущение дальнейшей эскалации за пределами Украины. Он обратил внимание на инциденты с нарушением воздушного пространства соседних государств, а также риск провокаций, которые могут создать угрозу странам НАТО.

Портников считает, что Кремль может пробовать сформировать в европейском обществе чувство неизменной угрозы. Речь идет не обязательно о непосредственном нападении на страны НАТО, а о провокациях, информационном давлении и других действиях, призванных запугать европейцев. Однако, по мнению обозревателя, Трамп не заинтересован в развитии событий. Американский президент стремится к завершению войны в Украине и не хочет получить новый масштабный конфликт в Европе.

"Трамп не хочет вмешиваться ни в какие события в Европе, и он это не раз доказывал, какова роль США в Альянсе, но Трамп и не желает демонстрировать слабость США еще и после того, что произошло с войной в Иране. Единственным реальным выходом из этой ситуации является недопущение эскалации на европейскую территорию", – заявил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников назвал встречу, после которой Путин решил напасть на Украину.