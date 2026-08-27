Портников раскрыл, кто может остановить Путина: к чему готовится Кремль

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин не планирует останавливаться в войне против Украины и может стремиться к расширению конфликта за пределы украинской территории. Такую оценку высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.
Портников о визите ЦРУ в Москву
Виталий Портников считает, что риск дальнейшей эскалации в Европе мог стать одной из причин визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Обозреватель предполагает, что Дональд Трамп мог поручить руководителю разведки убедить Кремль не делать новые шаги, способные расширить географию войны. Портников подчеркнул, что точное содержание переговоров Ретклиффа в Москве пока неизвестно. В то же время, отсутствие публичной встречи с Путиным не обязательно означает, что между ними не было контакта.
По словам Портникова, одной из ключевых задач Вашингтона могло быть недопущение дальнейшей эскалации за пределами Украины. Он обратил внимание на инциденты с нарушением воздушного пространства соседних государств, а также риск провокаций, которые могут создать угрозу странам НАТО.
Портников считает, что Кремль может пробовать сформировать в европейском обществе чувство неизменной угрозы. Речь идет не обязательно о непосредственном нападении на страны НАТО, а о провокациях, информационном давлении и других действиях, призванных запугать европейцев. Однако, по мнению обозревателя, Трамп не заинтересован в развитии событий. Американский президент стремится к завершению войны в Украине и не хочет получить новый масштабный конфликт в Европе.