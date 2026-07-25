Україна націлилася на виробництво Patriot без США: яка країна може допомогти

Україна розраховує розширити співпрацю з Японією у сфері протиповітряної оборони та розглядає можливість організації власного виробництва американських комплексів Patriot за ліцензією. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця в інтерв'ю японській агенції Kyodo News.

Ракети для Patriot. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Київ уже веде політичний діалог із японською стороною щодо можливих механізмів взаємодії. Особливий інтерес України пов'язаний з тим, що Японія належить до небагатьох держав, які отримали офіційну ліцензію на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Сергій Кислица наголосив, що Patriot є виключно оборонною системою, призначеною для захисту цивільних об'єктів та критичної інфраструктури від ракетних та авіаційних ударів. Саме тому, вважає він, пацифістська Конституція Японії не має стати на заваді розвитку такого співробітництва.

При цьому представник Офісу президента не розкривав деталі можливих переговорів з корпорацією Mitsubishi Heavy Industries, яка випускає ліцензійні комплекси Patriot на території Японії. Він обмежився заявою, що обговорення теми продовжується на політичному рівні.

Питання посилення української системи ППО залишається одним із ключових у переговорах Києва з міжнародними партнерами. На тлі російських повітряних атак, що тривають, Україна прагне не тільки отримувати готові комплекси від союзників, а й створити власні виробничі потужності, які дозволять швидше заповнювати запаси і забезпечувати довгостроковий захист повітряного простору.

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