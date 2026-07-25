Украина нацелилась на производство Patriot без США: какая страна может помочь

Украина рассчитывает расширить сотрудничество с Японией в сфере противовоздушной обороны и рассматривает возможность организации собственного производства американских комплексов Patriot по лицензии. Об этом заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица в интервью японскому агентству Kyodo News.

Ракеты для Patriot. Фото: из открытых источников

По его словам, Киев уже ведет политический диалог с японской стороной относительно возможных механизмов взаимодействия. Особый интерес Украины связан с тем, что Япония входит в число немногих государств, получивших официальную лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Сергей Кислица подчеркнул, что Patriot является исключительно оборонительной системой, предназначенной для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры от ракетных и авиационных ударов. Именно поэтому, считает он, пацифистская Конституция Японии не должна стать препятствием для развития такого сотрудничества.

При этом представитель Офиса президента не стал раскрывать детали возможных переговоров с корпорацией Mitsubishi Heavy Industries, которая выпускает лицензионные комплексы Patriot на территории Японии. Он ограничился заявлением, что обсуждение темы продолжается на политическом уровне.

Вопрос усиления украинской системы ПВО остается одним из ключевых в переговорах Киева с международными партнерами. На фоне продолжающихся российских воздушных атак Украина стремится не только получать готовые комплексы от союзников, но и создать собственные производственные мощности, которые позволят быстрее восполнять запасы и обеспечивать долгосрочную защиту воздушного пространства.

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