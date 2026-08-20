Україна може збивати крилаті ракети Х-101 та «Калібр»: проблема в іншому

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Недилько Ксения
Сили протиповітряної оборони України нейтралізували 186 повітряних цілей ворога під час безпрецедентного за масштабами та номенклатурою озброєння комбінованого нальоту, головним вектором якого стала Київська область.
Приблизний політ цілей, які атакували Україну вночі. Фото з відкритих джерел
У ніч проти 20 серпня російська окупаційна армія здійснила надпотужну комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував широкий спектр озброєння: від балістичних ракет "Онікс", "Циркон", "Іскандер-М" та С-400 до декількох десятків крилатих ракет типу Х-101 і "Калібр", а також сотень ударних дронів. Бойова робота підрозділів ППО тривала понад пів доби.
Окрім балістики, загарбники випустили 36 авіаційних та крилатих ракет зі своєї території, 8 "Калібрів" з акваторії Новоросійська, а також 168 безпілотників різних типів — зокрема "Шахеди" (майже половина з яких були оснащені реактивними двигунами), дрони "Гербера" та фальш-цілі "Пародія". Російське командування також задіяло два баражуючі боєприпаси "Бандероль". Проте українські захисники неба продемонстрували надвисоку ефективність.
У відбитті ворожої навали брали участь винищувальна авіація, зенітно-ракетні комплекси, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та численні мобільні вогневі групи. Попри героїчні зусилля оборонців, повністю уникнути руйнувань через щільність ударів не вдалося. ППО зафіксувала прильоти на 28 об'єктах у різних куточках країни, а у двох місцях задокументовано наслідки падіння уламків. Військові закликають громадян залишатися пильними, адже поодинокі безпілотники ворога все ще фіксуються в повітряному просторі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міноборони РФ вихваляється "ударами по військових заводах".