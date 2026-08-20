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Україна може збивати крилаті ракети Х-101 та «Калібр»: проблема в іншому

Збито 186 цілей противника: Повітряні Сили ЗСУ розкрили деталі нічного повітряного терору

20 серпня 2026, 11:44
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Недилько Ксения

Сили протиповітряної оборони України нейтралізували 186 повітряних цілей ворога під час безпрецедентного за масштабами та номенклатурою озброєння комбінованого нальоту, головним вектором якого стала Київська область.

Україна може збивати крилаті ракети Х-101 та «Калібр»: проблема в іншому

Приблизний політ цілей, які атакували Україну вночі. Фото з відкритих джерел

У ніч проти 20 серпня російська окупаційна армія здійснила надпотужну комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував широкий спектр озброєння: від балістичних ракет "Онікс", "Циркон", "Іскандер-М" та С-400 до декількох десятків крилатих ракет типу Х-101 і "Калібр", а також сотень ударних дронів. Бойова робота підрозділів ППО тривала понад пів доби.

"У ніч на 20 серпня (з 18:00 19 серпня) противник атакував Київщину ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, — офіційно повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ, окреслюючи географію пусків, — Онікс, Циркон, Іскандер-М, С-400 із Курської, Ростовської, Брянської обл.".

Окрім балістики, загарбники випустили 36 авіаційних та крилатих ракет зі своєї території, 8 "Калібрів" з акваторії Новоросійська, а також 168 безпілотників різних типів — зокрема "Шахеди" (майже половина з яких були оснащені реактивними двигунами), дрони "Гербера" та фальш-цілі "Пародія". Російське командування також задіяло два баражуючі боєприпаси "Бандероль". Проте українські захисники неба продемонстрували надвисоку ефективність.

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 31 крилата ракета Х-101/Іскандер-К/Х-59, 8 крилатих ракет Калібр, — деталізували військові результати відбиття масованого нальоту, — два баражуючі боєприпаси "Бандероль", а також 145 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів".

У відбитті ворожої навали брали участь винищувальна авіація, зенітно-ракетні комплекси, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та численні мобільні вогневі групи. Попри героїчні зусилля оборонців, повністю уникнути руйнувань через щільність ударів не вдалося. ППО зафіксувала прильоти на 28 об'єктах у різних куточках країни, а у двох місцях задокументовано наслідки падіння уламків. Військові закликають громадян залишатися пильними, адже поодинокі безпілотники ворога все ще фіксуються в повітряному просторі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міноборони РФ вихваляється "ударами по військових заводах".



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