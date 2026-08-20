Украина может сбивать крылатые ракеты Х-101 и «Калибр»: проблема в другом

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Недилько Ксения
Силы противовоздушной обороны Украины нейтрализовали 186 воздушных целей врага во время беспрецедентного по масштабам и номенклатуре вооружения комбинированного налета, главным вектором которого стала Киевская область.
Примерный полет целей, атаковавших Украину ночью. Фото из открытых источников
В ночь на 20 августа российская оккупационная армия совершила сверхмощную комбинированную атаку на территорию Украины. Враг применил широкий спектр вооружений: от баллистических ракет Оникс, Циркон, Искандер-М и С-400 до нескольких десятков крылатых ракет типа Х-101 и Калибр, а также сотен ударных дронов. Боевая работа подразделений ПВО длилась более полусуток.
Кроме баллистики, захватчики выпустили 36 авиационных и крылатых ракет со своей территории, 8 "Калибров" из акватории Новороссийска, а также 168 беспилотников разных типов — в частности "Шахеды" (почти половина из которых были оснащены реактивными двигателями), дроны "Гербера" и фальш-цели "Пародия". Российское командование также задействовало два баражирующих боеприпаса "Бандероль". Однако украинские защитники неба продемонстрировали сверхвысокую эффективность.
В отражении вражеского нашествия участвовали истребительная авиация, зенитно-ракетные комплексы, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и многочисленные мобильные огневые группы. Несмотря на героические усилия защитников, полностью избежать разрушений из-за плотности ударов не удалось. ПВО зафиксировало прилеты на 28 объектах в разных уголках страны, а в двух местах задокументированы последствия падения обломков. Военные призывают граждан оставаться бдительными, ведь редкие беспилотники врага все еще фиксируются в воздушном пространстве.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ хвастается "ударами по военным заводам" .