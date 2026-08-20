Украина может сбивать крылатые ракеты Х-101 и «Калибр»: проблема в другом

Силы противовоздушной обороны Украины нейтрализовали 186 воздушных целей врага во время беспрецедентного по масштабам и номенклатуре вооружения комбинированного налета, главным вектором которого стала Киевская область.

Примерный полет целей, атаковавших Украину ночью. Фото из открытых источников

В ночь на 20 августа российская оккупационная армия совершила сверхмощную комбинированную атаку на территорию Украины. Враг применил широкий спектр вооружений: от баллистических ракет Оникс, Циркон, Искандер-М и С-400 до нескольких десятков крылатых ракет типа Х-101 и Калибр, а также сотен ударных дронов. Боевая работа подразделений ПВО длилась более полусуток.

"В ночь на 20 августа (с 18:00 19 августа) противник атаковал Киевщину ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории, — официально сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ, очерчивая географию пусков, — Оникс, Циркон, Искандер-М, С-400 из Курской, Ростовской, Брянской обл."

Кроме баллистики, захватчики выпустили 36 авиационных и крылатых ракет со своей территории, 8 "Калибров" из акватории Новороссийска, а также 168 беспилотников разных типов — в частности "Шахеды" (почти половина из которых были оснащены реактивными двигателями), дроны "Гербера" и фальш-цели "Пародия". Российское командование также задействовало два баражирующих боеприпаса "Бандероль". Однако украинские защитники неба продемонстрировали сверхвысокую эффективность.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 31 крылатая ракета Х-101/Искандер-К/Х-59, 8 крылатых ракет Калибр, — детализировали военные результаты отражения массированного налета, — два баражирующих боеприпаса "Бандероль", а также 145 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов".

В отражении вражеского нашествия участвовали истребительная авиация, зенитно-ракетные комплексы, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и многочисленные мобильные огневые группы. Несмотря на героические усилия защитников, полностью избежать разрушений из-за плотности ударов не удалось. ПВО зафиксировало прилеты на 28 объектах в разных уголках страны, а в двух местах задокументированы последствия падения обломков. Военные призывают граждан оставаться бдительными, ведь редкие беспилотники врага все еще фиксируются в воздушном пространстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ хвастается "ударами по военным заводам" .