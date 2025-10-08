Україна може залишитися без залізниці: тривожне попередження від експерта

Російські війська перейшли до нової тактики атак на українську інфраструктуру — тепер під ударом не лише енергетика, а й залізничні локомотиви, які забезпечують перевезення вантажів і військових ресурсів. Про це повідомив експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій Бескрестнов (псевдо Флеш).

Росіяни серйозно полюють на «Укрзалізницю»

За його словами, російські дрони активно відстежують рух потягів, фіксують місця їх зупинок і цілеспрямовано атакують локомотиви, коли ті стоять на відкритих ділянках. На підтвердження цього Бескрестнов оприлюднив відео з безпілотників, на яких видно, як ворог б’є саме по тяговій техніці.

"Без локомотивів залізниця просто зупиниться. Вантажні вагони не є критичною ціллю — їх багато, а от тяговий склад відновити складніше. Полотно швидко ремонтується, але якщо вибити локомотиви — рух стане", — наголошує експерт.





Флеш зазначив, що планує зустріч із керівництвом “Укрзалізниці”, аби обговорити додаткові заходи захисту інфраструктури. За його словами, локомотиви не повинні залишатися під відкритим небом, а мають негайно заїжджати в укриття після прибуття на станцію чи завершення рейсу.

"Якщо не реагуватимемо швидко на нові виклики противника — нам рознесуть всю залізницю", — попереджає Бескрестнов.





Аналітики додають, що удари по залізничній інфраструктурі є спробою Росії паралізувати українську логістику, яка залишається ключовим елементом обороноздатності країни — зокрема, для постачання боєприпасів, палива й гуманітарних вантажів.



