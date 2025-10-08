logo_ukra

Україна може залишитися без залізниці: тривожне попередження від експерта
Україна може залишитися без залізниці: тривожне попередження від експерта

Росія розпочала цілеспрямоване полювання на локомотиви “Укрзалізниці” — експерт попереджає про критичну загрозу логістиці

8 жовтня 2025, 16:29
Автор:
Ткачова Марія

Російські війська перейшли до нової тактики атак на українську інфраструктуру — тепер під ударом не лише енергетика, а й залізничні локомотиви, які забезпечують перевезення вантажів і військових ресурсів. Про це повідомив експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій Бескрестнов (псевдо Флеш).

Україна може залишитися без залізниці: тривожне попередження від експерта

Росіяни серйозно полюють на «Укрзалізницю»

За його словами, російські дрони активно відстежують рух потягів, фіксують місця їх зупинок і цілеспрямовано атакують локомотиви, коли ті стоять на відкритих ділянках. На підтвердження цього Бескрестнов оприлюднив відео з безпілотників, на яких видно, як ворог б’є саме по тяговій техніці.

"Без локомотивів залізниця просто зупиниться. Вантажні вагони не є критичною ціллю — їх багато, а от тяговий склад відновити складніше. Полотно швидко ремонтується, але якщо вибити локомотиви — рух стане", — наголошує експерт.


Флеш зазначив, що планує зустріч із керівництвом “Укрзалізниці”, аби обговорити додаткові заходи захисту інфраструктури. За його словами, локомотиви не повинні залишатися під відкритим небом, а мають негайно заїжджати в укриття після прибуття на станцію чи завершення рейсу.

"Якщо не реагуватимемо швидко на нові виклики противника — нам рознесуть всю залізницю", — попереджає Бескрестнов.


Аналітики додають, що удари по залізничній інфраструктурі є спробою Росії паралізувати українську логістику, яка залишається ключовим елементом обороноздатності країни — зокрема, для постачання боєприпасів, палива й гуманітарних вантажів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що з 2026 року російських строковиків і контрактників зобов’яжуть проходити новий курс політичного виховання, головна мета якого — ідеологічна пропаганда та формування лояльності до влади. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на журнал "Армейское обозрение", який опублікував оновлений план військово-політичної підготовки.



Джерело: https://t.me/serhii_flash/6384
