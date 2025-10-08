Яку нову пропаганду запускають у російській армії

З 2026 року російських строковиків і контрактників зобов’яжуть проходити новий курс політичного виховання, головна мета якого — ідеологічна пропаганда та формування лояльності до влади. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на журнал "Армейское обозрение", який опублікував оновлений план військово-політичної підготовки.

Нова російська пропаганда

Згідно з документом, військові щомісяця слухатимуть лекції про “подвиги героїв спецоперації проти України”, на що передбачено 10 навчальних годин на рік. Їхня мета — “виховувати гордість за учасників бойових дій” і “зміцнювати віру в правоту Росії”.

Крім цього, до обов’язкової програми включено лекції на теми:

• “Екстремізм, тероризм, неонацизм і русофобія як загроза нацбезпеці” — тепер із наголосом на “вплив Заходу”;

• “Участь західних країн у розвитку націоналізму та русофобії в Україні”;

• “Послання президента Федеральним зборам”, яке солдати повинні “вивчати та обговорювати”;

• “Участь у виборах у Єдиний день голосування” — трьохгодинний курс про важливість “громадянської активності” в межах системи.

Військовослужбовцям також читатимуть короткі заняття про “традиційні духовно-моральні цінності”, “інформаційну безпеку” та “взаємодію з релігійними конфесіями”.



Цікаво, що з навчальної програми вилучили курс із безпеки під час бойових дій, замінивши його темою про “відповідальність за отримання хабарів”.



Експерти називають такі зміни спробою перетворити армію на інструмент політичної агітації, де замість бойової підготовки солдатів навчають “ідеологічної дисципліни” та послуху.



За словами аналітиків, нова програма відображає посилення контролю Кремля над свідомістю військових, які дедалі частіше стикаються з реальними втратами та деморалізацією на фронті.



