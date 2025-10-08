logo

Какую новую пропаганду запускают в русской армии
commentss НОВОСТИ Все новости

Какую новую пропаганду запускают в русской армии

В российской армии вводят новую «идеологическую программу»: солдатам будут рассказывать о подвигах героев войны и угрозе русофобии

8 октября 2025, 16:08
Автор:
avatar

Ткачова Марія

С 2026 года российские срочники и контрактники обяжут проходить новый курс политического воспитания, главная цель которого — идеологическая пропаганда и формирование лояльности к власти. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на журнал "Армейское обозрение", опубликовавший обновленный план военно-политической подготовки.

Какую новую пропаганду запускают в русской армии

Новая российская пропаганда

Согласно документу, военные ежемесячно будут слушать лекции о подвигах героев спецоперации против Украины, на что предусмотрено 10 учебных часов в год. Их цель — "воспитывать гордость за участников боевых действий" и "укреплять веру в правоту России".

Кроме этого, в обязательную программу включены лекции на темы:

"Экстремизм, терроризм, неонацизм и русофобия как угроза нацбезопасности" — теперь с акцентом на "влияние Запада";

• "Участие западных стран в развитии национализма и русофобии в Украине";

• “Послание президента Федеральному собранию”, которое солдаты должны “изучать и обсуждать”;

• “Участие в выборах в Единый день голосования” – трехчасовой курс о важности “гражданской активности” в рамках системы.

Военнослужащим также будут читать короткие занятия о "традиционных духовно-нравственных ценностях", "информационной безопасности" и "взаимодействии с религиозными конфессиями".

Интересно, что из учебной программы изъяли курс безопасности во время боевых действий, заменив его темой об “ответственности за получение взяток”.

Эксперты называют такие изменения попыткой превратить армию в инструмент политической агитации, где вместо боевой подготовки солдат обучают "идеологической дисциплине" и послушанию.

По словам аналитиков, новая программа отражает усиление контроля Кремля над сознанием военных, все чаще сталкивающихся с реальными потерями и деморализацией на фронте.

https://t.me/moscowtimes_ru/38423
