Какую новую пропаганду запускают в русской армии

С 2026 года российские срочники и контрактники обяжут проходить новый курс политического воспитания, главная цель которого — идеологическая пропаганда и формирование лояльности к власти. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на журнал "Армейское обозрение", опубликовавший обновленный план военно-политической подготовки.

Новая российская пропаганда

Согласно документу, военные ежемесячно будут слушать лекции о подвигах героев спецоперации против Украины, на что предусмотрено 10 учебных часов в год. Их цель — "воспитывать гордость за участников боевых действий" и "укреплять веру в правоту России".

Кроме этого, в обязательную программу включены лекции на темы:

• "Экстремизм, терроризм, неонацизм и русофобия как угроза нацбезопасности" — теперь с акцентом на "влияние Запада";

• "Участие западных стран в развитии национализма и русофобии в Украине";

• “Послание президента Федеральному собранию”, которое солдаты должны “изучать и обсуждать”;

• “Участие в выборах в Единый день голосования” – трехчасовой курс о важности “гражданской активности” в рамках системы.

Военнослужащим также будут читать короткие занятия о "традиционных духовно-нравственных ценностях", "информационной безопасности" и "взаимодействии с религиозными конфессиями".



Интересно, что из учебной программы изъяли курс безопасности во время боевых действий, заменив его темой об “ответственности за получение взяток”.



Эксперты называют такие изменения попыткой превратить армию в инструмент политической агитации, где вместо боевой подготовки солдат обучают "идеологической дисциплине" и послушанию.



По словам аналитиков, новая программа отражает усиление контроля Кремля над сознанием военных, все чаще сталкивающихся с реальными потерями и деморализацией на фронте.



