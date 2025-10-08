Украина может остаться без железной дороги: тревожное предупреждение от эксперта

Российские войска перешли к новой тактике атак на украинскую инфраструктуру — теперь под ударом не только энергетика, но и железнодорожные локомотивы, обеспечивающие перевозку грузов и военных ресурсов. Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов (псевдо Флэш).

Россияне серьезно охотятся на «Укразалізницю»

По его словам, российские дроны активно отслеживают движение поездов, фиксируют места их остановок и целенаправленно атакуют локомотивы, когда они стоят на открытых участках. В подтверждение этого Бескрестнов обнародовал видео с беспилотников, на которых видно, как враг бьет по тяговой технике.

"Без локомотивов железная дорога просто остановится. Грузовые вагоны не критическая цель — их много, а вот тяговый состав восстановить сложнее. Полотно быстро ремонтируется, но если выбить локомотивы движение станет", — отмечает эксперт.





Флеш отметил, что планирует встречу с руководством "Укрзализныци", чтобы обсудить дополнительные меры защиты инфраструктуры. По его словам, локомотивы не должны оставаться под открытым небом, а должны немедленно заезжать в укрытие по прибытии на станцию или завершении рейса.

"Если не будем реагировать быстро на новые вызовы противника – нам разнесут всю железную дорогу", – предупреждает Бескрестнов.





Аналитики добавляют, что удары по железнодорожной инфраструктуре являются попыткой России парализовать украинскую логистику, остающуюся ключевым элементом обороноспособности страны — в частности, для поставок боеприпасов, топлива и гуманитарных грузов.



