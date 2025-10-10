Україна може вдарити по одній із найболючіших точок Росії: як зупинити енергетичний терор

На старті опалювального сезону в Україні Росія продовжує знищувати українські енергооб’єкти. Більше всього дістається прифронтовим областям. Який найкращий спосіб зупинити удари Росії по об'єктах української енергоструктури? Про що говорить нова тактика Кремля? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

Однією з найболючіших точок Росії, по якій може вдарити Україна, є так званий ямальський хрест

Полковник ЗСУ у запасі льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан заявив в ефірі "24 каналу", що найкращий спосіб зупинити удари Росії по об'єктах української енергоструктури – завдавати дзеркальних ударів по Росії.

"Оптимально починати з Бєлгорода, а саме з аеродрому: з нього б'ють по Харкову. Для того, аби збити його з бойового режиму, потрібно знищити об'єкти енергоструктури, які цей аеродром живлять", – пояснив військовий експерт.

За його словами, наразі українські удари справді зосереджені на Бєлгороді. Однак з нього все може лише початись. Ураження інфраструктурних вузлів у Бєлгороді дає змогу обмежити логістику російських сил на прикордонні. А вже атаки на інші міста Росії матимуть інший ефект, насамперед – психологічний.

"Оптимально добратися до Москви і зосередитись на ній, просто зараз у нас немає достатньо зброї для цього. Тому починаємо з Бєлгорода. Думаю, далі дотягнемось до Брянська та Курська", – зазначив Світан.

Він зауважив, що однією з найболючіших точок Росії, по якій може вдарити Україна, є так званий ямальський хрест – місце, у якому перетинаються одразу 17 великих газопроводів. Якщо його атакувати, Росія не лише залишиться без газу, але й без світла. Річ у тім, що фактично всі балансувальні потужності атомних станцій – на газі.

Російські окупанти змінили і сам вибір цілей

Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський заявив в інтерв’ю "РБК-Україна", що Росія змінила тактику обстрілів, що демонструє збільшення зростання ударів по інфраструктурних об'єктах, включно з енергетикою. Тож тепер ворожі обстріли не лише комбіновані, а й "щільні".

"Ефективність російських ударів стає помітнішою. Ворог не тільки комбінує засоби ураження, а й підвищує їхню щільність: тепер на об'єкти одночасно летить більше ракет і дронів з різних напрямків, з концентрацією на кілька ключових ділянок", — сказав експерт.

Також Храпчинський нагадав про те, що ворог продовжує обстрілювати енергосистему прикордонних Чернігівської та Сумської областей.

За його словами, російські окупанти володіють розвідданими про розташування систем ППО в районах "потенційних цілей". Приблизно усвідомлюючи, скільки часу піде в нашої протиповітряної оборони на перезарядку і підготовку, Росія розраховує зручний момент і кількість повітряних засобів для удару.

Не варто також забувати і про БПЛА "Гербера", який лише є приманкою для відволікання уваги сил ППО.

Також Храпчинський заявив, що російські окупанти змінили і сам вибір цілей — не тільки тактику обстрілів. Раніше вони били по великих системах передачі електроенергії та генерації. Зараз же ворог атакує об'єкти системи розподілу (Обленерго тощо).

