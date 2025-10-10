Украина может ударить по одной из самых болезненных точек РФ: как остановить энергетический террор

Рубрики
Кравцев Сергей
На старте отопительного сезона в Украине Россия продолжает уничтожать украинские энергообъекты. Больше всего достается при фронтовым областям. Какой самый лучший способ остановить удары России по объектам украинской энергоструктуры? О чем говорит новая тактика Кремля? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Полковник ВСУ в запасе летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заявил в эфире "24 канала", что лучший способ остановить удары России по объектам украинской энергоструктуры – наносить зеркальные удары по России.
По его словам, украинские удары действительно сосредоточены на Белгороде. Однако с него все может только начаться. Поражение инфраструктурных узлов в Белгороде позволяет ограничить логистику российских сил на границе. А уже атаки на другие города России будут иметь другой эффект, прежде всего психологический.
Он отметил, что одной из самых болезненных точек России, по которой может ударить Украина, является так называемый ямальский крест – место, где пересекаются сразу 17 крупных газопроводов. Если его атаковать, Россия не только останется без газа, но без света. Дело в том, что фактически все балансировочные мощности атомных станций – на газе.
Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский заявил в интервью "РБК-Украина", что Россия изменила тактику обстрелов, что демонстрирует увеличение роста ударов по инфраструктурным объектам, включая энергетику. Теперь вражеские обстрелы не только комбинированные, но и "плотные".
Также Храпчинский напомнил, что враг продолжает обстреливать энергосистему пограничных Черниговской и Сумской областей.
По его словам, российские оккупанты владеют разведданными о расположении систем ПВО в районах "потенциальных целей". Приблизительно осознавая, сколько времени уйдет у нашей противовоздушной обороны на перезарядку и подготовку, Россия рассчитывает удобный момент и количество воздушных средств для удара.
Не стоит также забывать и о БПЛА "Гербера", который является приманкой для отвлечения внимания сил ПВО.
Также Храпчинский заявил, что российские оккупанты изменили и сам выбор целей – не только тактику обстрелов. Раньше они били по большим системам передачи электроэнергии и генерации. Сейчас враг атакует объекты системы распределения (Облэнерго и т.п.).
