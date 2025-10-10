Украина может ударить по одной из самых болезненных точек РФ: как остановить энергетический террор

На старте отопительного сезона в Украине Россия продолжает уничтожать украинские энергообъекты. Больше всего достается при фронтовым областям. Какой самый лучший способ остановить удары России по объектам украинской энергоструктуры? О чем говорит новая тактика Кремля? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Одной из самых болезненных точек России, по которой может ударить Украина, является так называемый ямальский крест

Полковник ВСУ в запасе летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заявил в эфире "24 канала", что лучший способ остановить удары России по объектам украинской энергоструктуры – наносить зеркальные удары по России.

"Оптимально начинать с Белгорода, а именно с аэродрома: из него избивают по Харькову. Для того чтобы сбить его с боевого режима, нужно уничтожить объекты энергоструктуры, которые этот аэродром питают", – объяснил военный эксперт.

По его словам, украинские удары действительно сосредоточены на Белгороде. Однако с него все может только начаться. Поражение инфраструктурных узлов в Белгороде позволяет ограничить логистику российских сил на границе. А уже атаки на другие города России будут иметь другой эффект, прежде всего психологический.

"Оптимально добраться до Москвы и сосредоточиться на ней, прямо сейчас у нас нет достаточно оружия для этого. Поэтому начинаем с Белгорода. Думаю, дальше дотянемся до Брянска и Курска", – отметил Свитан.

Он отметил, что одной из самых болезненных точек России, по которой может ударить Украина, является так называемый ямальский крест – место, где пересекаются сразу 17 крупных газопроводов. Если его атаковать, Россия не только останется без газа, но без света. Дело в том, что фактически все балансировочные мощности атомных станций – на газе.

Российские оккупанты изменили и сам выбор целей

Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский заявил в интервью "РБК-Украина", что Россия изменила тактику обстрелов, что демонстрирует увеличение роста ударов по инфраструктурным объектам, включая энергетику. Теперь вражеские обстрелы не только комбинированные, но и "плотные".

"Эффективность российских ударов становится более заметной. Враг не только комбинирует средства поражения, но и повышает их плотность: теперь на объекты одновременно летит больше ракет и дронов по разным направлениям, с концентрацией на несколько ключевых участков", — сказал эксперт.

Также Храпчинский напомнил, что враг продолжает обстреливать энергосистему пограничных Черниговской и Сумской областей.

По его словам, российские оккупанты владеют разведданными о расположении систем ПВО в районах "потенциальных целей". Приблизительно осознавая, сколько времени уйдет у нашей противовоздушной обороны на перезарядку и подготовку, Россия рассчитывает удобный момент и количество воздушных средств для удара.

Не стоит также забывать и о БПЛА "Гербера", который является приманкой для отвлечения внимания сил ПВО.

Также Храпчинский заявил, что российские оккупанты изменили и сам выбор целей – не только тактику обстрелов. Раньше они били по большим системам передачи электроэнергии и генерации. Сейчас враг атакует объекты системы распределения (Облэнерго и т.п.).

Читайте на портале "Комментарии" — это уже очень серьезно: на какую глубину по поездам может начать бить Россия.



