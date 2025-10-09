logo_ukra

Це вже дуже серйозно: на яку глибину потягами може почати бити Росія
commentss НОВИНИ Всі новини

Це вже дуже серйозно: на яку глибину потягами може почати бити Росія

У РФ є технології, щоб розширити "шахедні" атаки на залізничні потяги

9 жовтня 2025, 14:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські окупанти можуть спробувати створити вздовж кордону з Україною мертву зону без життя. Критичним об'єктом під ударом знаходяться саме залізничні колії. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі телеканалу "Суспільне" розповів експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Це вже дуже серйозно: на яку глибину потягами може почати бити Росія

Удар поїзду. Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що треба спільно з "Укрзалізницею" розробити набір контрзаходів у протидії атакам "шахедів" на залізничні потяги.

За його оцінкою, росіяни продовжуватимуть атакувати локомотиви та залізну інфраструктуру.

Сергій "Флеш" Бескрестнов каже, якщо росіянам на сьогоднішній день вдасться прострілювати на тактичну глибину на відстані до 50 км, то надалі загарбники можуть спробувати розширити ці атаки на оперативну глибину, бо мають технології, і зокрема, китайські радіомодеми, які зараз вивчаються українськими фахівцями.

"Завдяки цим китайським радіомодемам "Шахед" може перетворитися у великий FPV, і керуватися з території Російської Федерації, і наводитися. Він, звісно, не такий маневровий, але зможе спокійно наводитися на залізничні рухомі склади і локомотиви. І ця технологія навіть дозволяє це робити в глибину на 400-500 км", — наголосив Бескрестнов. 

Експерт пояснив, що якщо у росіян все вийде робити в найближчій зоні від кордону, то їм нічого не заважає розширити цей досвід далі.

На його переконання, треба негайно вживати комплексу заходів і давати росіянам опір. Ці заходи повинні включати спеціальні засоби радіоелектронної боротьби для протидії онлайн-управлінню "шахедами", а також необхідне вживання ряду організаційних заходів за участю "Укрзалізниці".

Читайте також на порталі "Коментарі" — РФ вдарила по вокзалу та поїзду, який їхав до Києва: перші деталі.




