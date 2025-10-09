Это уже очень серьезно: на какую глубину по поездам может начать бить Россия

Российские оккупанты могут попытаться создать вдоль границы с Украиной мертвую зону без жизни. Критическим объектом под ударом находятся именно железнодорожные пути. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Суспильне" рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Удар по поезду. Фото: из открытых источников

Он отметил, что надо совместно с "Укрзализныцей" разработать набор контрмер в противодействии атакам "шахедов" на железнодорожные поезда.

По его оценке, россияне будут продолжать атаковать локомотивы и железную инфраструктуру.

Сергей "Флеш" Бескрестнов говорит, если россиянам на сегодняшний день удастся простреливать на тактическую глубину на расстоянии до 50 км, то в дальнейшем захватчики могут попытаться расширить эти атаки на оперативную глубину, потому что у них есть технологии, и в частности, китайские радиомодемы, которые сейчас изучаются украинскими специалистами.

"Благодаря этим китайским радиомодемам "Шахед" может превратиться в большой FPV, и управляться с территории Российской Федерации, и наводиться. Он, конечно, не такой маневренный, но сможет спокойно наводиться на железнодорожные подвижные составы и локомотивы. И эта технология даже позволяет это делать в глубину на 400-500 км", — подчеркнул Бескрестнов.

Эксперт пояснил, что, если у россиян все получится делать в ближайшей зоне от границы, то им ничего не мешает расширить этот опыт дальше.

По его убеждению, надо немедленно принимать комплекс мер и давать россиянам сопротивление. Эти меры должны включать специальные средства радиоэлектронной борьбы для противодействия онлайн-управлению "шахедами", а также необходимо принятие ряда организационных мер с участием "Укрзализныци".

