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Україна може поставити Путіна на коліна за добу, але є одна перешкода: озвучено жорстку заяву

Україна технічно здатна заблокувати морський нафтовий експорт Росії через Чорне та Балтійське моря, однак для цього потрібна політична підтримка західних партнерів

15 липня 2026, 12:20
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Клименко Елена

Україна здатна фактично паралізувати російський нафтовий експорт лише за одну добу, якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення. Таку заяву зробив розробник українських ракет і військовий експерт Денис Штілерман.

Україна може поставити Путіна на коліна за добу, але є одна перешкода: озвучено жорстку заяву

Фото: з відкритих джерел

За його словами, сьогодні Росія залишається надзвичайно залежною від морського експорту нафти, а українські далекобійні безпілотники вже довели свою ефективність у глибокому тилу ворога. Саме тому, переконаний експерт, Україна має технічні можливості, щоб перекрити ключові маршрути постачання російської нафти через Чорне та Балтійське моря.

"Перекрити весь нафтовий експорт Росії через Балтійське та Чорне моря — це одна доба для України. За одну добу ми можемо перекрити весь нафтовий експорт", — заявив Штілерман. 

Водночас він визнав, що головною перепоною залишаються не військові можливості, а політичні фактори. На його думку, Україна змушена враховувати позицію західних партнерів, від фінансової та військової підтримки яких значною мірою залежить продовження опору російській агресії.

Експерт зазначив, що українські безпілотники вже можуть діяти на великій відстані, а для планування таких операцій використовуються як власні розвідувальні дані, так і інформація, отримана від союзників.

Штілерман також наголосив, що понад 60% російського експорту здійснюється морем, а для нафти цей показник сягає близько 80%. Саме тому морська блокада, на його переконання, стала б одним із найболючіших ударів по економіці країни-агресора.

"Нашими повітряними дронами ми можемо зробити морську блокаду Росії у Чорному та Балтійському морях. Потрібна лише політична воля Європи", — підкреслив він. 

На думку Штілермана, Україна вже неодноразово демонструвала здатність змінювати перебіг війни технологічними рішеннями. Якщо міжнародні партнери підтримають більш рішучі кроки, це може суттєво послабити економічний потенціал Росії та прискорити завершення війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов звернувся до українських військовослужбовців із закликом неухильно дотримуватися дисципліни та зберігати самоконтроль навіть у найскладніших умовах війни. Відповідне звернення він оприлюднив у соцмережах.  



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