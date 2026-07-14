"Правила однакові для всіх": Буданов здивував різкою заявою до воїнів

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов звернувся до українських військовослужбовців із закликом неухильно дотримуватися дисципліни та зберігати самоконтроль навіть у найскладніших умовах війни. Відповідне звернення він оприлюднив у соцмережах. Його заява з'явилася на тлі резонансного розслідування щодо вбивства двох цивільних жителів Київщини, у якому фігурують військовослужбовці 155-ї окремої бригади.

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Буданов наголосив, що справжня військова дисципліна не може існувати лише завдяки наказам командування. За його словами, вона починається з особистої відповідальності кожного бійця та усвідомлення своєї місії.

"Сила українського воїна не лише у зброї — вона в контролі над нею. Дисципліна — це не наказ згори. Це внутрішня гідність воїна. Саме вона відрізняє армію від озброєного натовпу, а захисника — від загарбника. Ворог прийшов, бо йому дозволили все. Ми вистояли, бо тримаємо себе в руках навіть там, де найважче", — зазначив Буданов.

Очільник ОП підкреслив, що українські військові ведуть боротьбу не лише за територію, а й за цінності, які відрізняють демократичну державу від агресора. Саме тому, за його словами, застосування сили має залишатися в межах закону та моральних принципів.

Буданов також наголосив, що головне призначення українського війська — захищати громадян, а не становити для них загрозу. Він підкреслив, що єдині правила мають діяти без винятків, незалежно від посад чи військових звань.

"Наша сила служить людям. Вона захищає і тому тримає себе в межах. Правила однакові для всіх, і саме це робить нас сильнішими за ворога, у якого правил немає. Тримаймо силу під контролем. Це теж фронт, і на ньому не буває перерви", — підсумував керівник Офісу президента.

Буданов наголосив, що українське військо вирізняють самодисципліна, відповідальність і повага до встановлених правил. Саме ці принципи, на його переконання, є однією з ключових переваг Сил оборони України у боротьбі з російською агресією.

Як вже писали "Коментарі", попри небажання Кремля припиняти війну, переговори між Україною та Росією залишаються неминучими. Водночас для того, щоб вони дали реальний результат, необхідно посилювати як військовий, так і дипломатичний тиск на Москву. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.