Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратился к украинским военнослужащим с призывом неукоснительно соблюдать дисциплину и сохранять самоконтроль даже в самых сложных условиях войны. Соответствующее обращение он обнародовал в соцсетях. Его заявление появилось на фоне резонансного расследования по убийству двух гражданских жителей Киевщины, в котором фигурируют военнослужащие 155-й отдельной бригады.

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Буданов подчеркнул, что настоящая военная дисциплина не может существовать только благодаря приказам командования. По его словам, он начинается с личной ответственности каждого бойца и осознания своей миссии.

"Сила украинского воина не только в оружии — она в контроле над ней. Дисциплина — это не приказ сверху. Это внутреннее достоинство воина. Именно она отличает армию от вооруженной толпы, а защитника — от захватчика. Враг пришел, потому что ему позволили все, мы стояли, потому что держим себя, держим себя в себе, потому что держим себя в себе, потому что держим себя в себе, потому что держим себя в себе, потому что держим себя в себе."

Глава ОП подчеркнул, что украинские военные ведут борьбу не только за территорию, но и за ценности, отличающие демократическое государство от агрессора. Именно поэтому, по его словам, применение силы должно оставаться в рамках закона и нравственных принципов.

Буданов также подчеркнул, что главное предназначение украинской армии — защищать граждан, а не представлять для них угрозу. Он подчеркнул, что единые правила должны действовать без исключений, вне зависимости от должностей или воинских званий.

"Наша сила служит людям. Она защищает и потому держит себя в пределах. Правила одинаковы для всех, и именно это делает нас сильнее врага, у которого правил нет. Держим силу под контролем. Это тоже фронт, и на нем не бывает перерыва", — подытожил руководитель Офиса президента.

Буданов подчеркнул, что украинское войско отличают самодисциплина, ответственность и уважение установленных правил. Именно эти принципы, по его мнению, являются одним из ключевых преимуществ Сил обороны Украины в борьбе с российской агрессией.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на нежелание Кремля прекращать войну, переговоры между Украиной и Россией остаются неизбежными. В то же время, чтобы они дали реальный результат, необходимо усиливать как военное, так и дипломатическое давление на Москву. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.