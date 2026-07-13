logo_ukra

BTC/USD

62544

ETH/USD

1775.16

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Переговори з Путіним неминучі: експерт ошелешив заявою про крутий поворот у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Переговори з Путіним неминучі: експерт ошелешив заявою про крутий поворот у війні

Політолог припускає, що переговори розпочнуться з обговорення точкових механізмів деескалації, а не остаточного завершення війни

13 липня 2026, 16:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Попри небажання Кремля припиняти війну, переговори між Україною та Росією залишаються неминучими. Водночас для того, щоб вони дали реальний результат, необхідно посилювати як військовий, так і дипломатичний тиск на Москву. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

Переговори з Путіним неминучі: експерт ошелешив заявою про крутий поворот у війні

Фото: з відкритих джерел

За його словами, нині помітно, що російський диктатор Володимир Путін прагне контактів із президентом США Дональдом Трампом, однак при цьому не демонструє готовності завершити бойові дії.

"Явно помітно, що Путін хоче переговорів із Трампом. Але головна проблема полягає в тому, що він не хоче припиняти війну", – зазначив Фесенко. 

Експерт переконаний, що переговорний процес усе одно триватиме, однак Росію необхідно змушувати до конструктивної позиції.

"Переговори були і будуть. До них треба примушувати. Один із методів уже використовує Україна, і він працює. З іншого боку, потрібна активна дипломатія з боку США щодо Путіна", – наголосив політолог. 

На думку Фесенка, якщо Кремль і надалі відмовлятиметься від діалогу, Україна має продовжувати завдавати ударів по військових і логістичних об'єктах у російському тилу.

"Тоді треба посилювати удари по російському тилу й створювати внутрішні проблеми для Росії", – сказав він.

Водночас експерт звернув увагу, що війна дедалі більше набуває позиційного характеру. Попри збільшення інтенсивності бойових дій та повітряних атак, суттєвих змін на фронті не відбувається.

Фесенко припускає, що першими темами можливих переговорів стане не повне припинення війни, а окремі домовленості щодо деескалації.

"Головним приводом для початку переговорів може стати не повне припинення війни, а домовленості про припинення ударів по енергетичних об'єктах, на морі чи нове зернове перемир'я", – пояснив він. 

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська почали активніше використовувати реактивні безпілотники, щоб ускладнити роботу української системи протиповітряної оборони. Через високу швидкість польоту такі дрони потребують інших методів перехоплення, ніж звичайні ударні БПЛА. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини