Переговори з Путіним неминучі: експерт ошелешив заявою про крутий поворот у війні



















Попри небажання Кремля припиняти війну, переговори між Україною та Росією залишаються неминучими. Водночас для того, щоб вони дали реальний результат, необхідно посилювати як військовий, так і дипломатичний тиск на Москву. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, нині помітно, що російський диктатор Володимир Путін прагне контактів із президентом США Дональдом Трампом, однак при цьому не демонструє готовності завершити бойові дії.

"Явно помітно, що Путін хоче переговорів із Трампом. Але головна проблема полягає в тому, що він не хоче припиняти війну", – зазначив Фесенко.

Експерт переконаний, що переговорний процес усе одно триватиме, однак Росію необхідно змушувати до конструктивної позиції.

"Переговори були і будуть. До них треба примушувати. Один із методів уже використовує Україна, і він працює. З іншого боку, потрібна активна дипломатія з боку США щодо Путіна", – наголосив політолог.

На думку Фесенка, якщо Кремль і надалі відмовлятиметься від діалогу, Україна має продовжувати завдавати ударів по військових і логістичних об'єктах у російському тилу.

"Тоді треба посилювати удари по російському тилу й створювати внутрішні проблеми для Росії", – сказав він.

Водночас експерт звернув увагу, що війна дедалі більше набуває позиційного характеру. Попри збільшення інтенсивності бойових дій та повітряних атак, суттєвих змін на фронті не відбувається.

Фесенко припускає, що першими темами можливих переговорів стане не повне припинення війни, а окремі домовленості щодо деескалації.

"Головним приводом для початку переговорів може стати не повне припинення війни, а домовленості про припинення ударів по енергетичних об'єктах, на морі чи нове зернове перемир'я", – пояснив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська почали активніше використовувати реактивні безпілотники, щоб ускладнити роботу української системи протиповітряної оборони. Через високу швидкість польоту такі дрони потребують інших методів перехоплення, ніж звичайні ударні БПЛА. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.