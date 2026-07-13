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Переговоры с Путиным неизбежны: эксперт ошарашил заявлением о крутом повороте в войне

Политолог предполагает, что переговоры начнутся с обсуждения точечных механизмов деэскалации, а не окончательного завершения войны

13 июля 2026, 16:55
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Клименко Елена








Несмотря на нежелание Кремля прекращать войну, переговоры между Украиной и Россией остаются неизбежными. В то же время, чтобы они дали реальный результат, необходимо усиливать как военное, так и дипломатическое давление на Москву. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

Переговоры с Путиным неизбежны: эксперт ошарашил заявлением о крутом повороте в войне

Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас заметно, что российский диктатор Владимир Путин стремится к контактам с президентом США Дональдом Трампом, однако при этом не демонстрирует готовности завершить боевые действия.

"Очевидно заметно, что Путин хочет переговоров с Трампом. Но главная проблема состоит в том, что он не хочет прекращать войну", – отметил Фесенко.

Эксперт убежден, что переговорный процесс будет продолжаться, однако Россию необходимо принуждать к конструктивной позиции.

"Переговоры были и будут. К ним нужно принуждать. Один из методов уже использует Украина, и он работает. С другой стороны, нужна активная дипломатия со стороны США по отношению к Путину", — подчеркнул политолог.

По мнению Фесенко, если Кремль и дальше будет отказываться от диалога, Украина должна продолжать наносить удары по военным и логистическим объектам в российском тылу.

"Тогда нужно усугублять удары по российскому тылу и создавать внутренние проблемы для России", – сказал он.

В то же время эксперт обратил внимание, что война все больше приобретает позиционный характер. Несмотря на увеличение интенсивности боевых действий и воздушных атак, существенных изменений на фронте не происходит.

Фесенко предполагает, что первыми темами возможных переговоров станет не полное прекращение войны, а отдельные договоренности о деэскалации.

"Главным поводом для начала переговоров может стать не полное прекращение войны, а договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, на море или новое зерновое перемирие", — пояснил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска начали активнее использовать реактивные беспилотники, чтобы усложнить работу украинской системы противовоздушной обороны. Из-за высокой скорости полета такие дроны нуждаются в других методах перехвата, чем обычные ударные БПЛА. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.



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