ППО тепер точно не врятує: українців нажахали новим планом масованих ударів Кремля

Російські війська почали активніше використовувати реактивні безпілотники, щоб ускладнити роботу української системи протиповітряної оборони. Через високу швидкість польоту такі дрони потребують інших методів перехоплення, ніж звичайні ударні БПЛА. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, реактивні безпілотники суттєво відрізняються від звичних дронів своїми льотними характеристиками. Хоча вони не досягають швидкості крилатих ракет, їхні параметри вже наближені до такого типу озброєння.

"Реактивний БПЛА — це не велика швидкість, але параметри польоту майже як у крилатих ракет, дещо нижчі. Близько 500 кілометрів за годину може летіти цей БПЛА", — пояснив Ігнат.

Він зазначив, що для знищення таких цілей можуть залучатися винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, а також сучасні зенітні артилерійські комплекси, зокрема Skynex.

Представник Повітряних сил також наголосив, що під час оголошення повітряної тривоги військові окремо інформують населення про появу саме реактивних безпілотників.

"У повідомленнях постійно пишемо, що рухається реактивний БПЛА в тому чи іншому напрямку. Тому тут реакція має бути значно чіткішою", — підкреслив речник.

Ігнат повідомив, що українські Сили оборони загалом знищують близько 90% російських безпілотників. Водночас поява реактивних моделей створює нові виклики для ППО.

"Класичні методи, які стали для нас звичними, — дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи — вже не можуть так ефективно справлятися з реактивними БПЛА", — зазначив він.

За словами Ігната, саме тому Україна потребує більшої кількості сучасних засобів протиповітряної оборони, здатних ефективно протидіяти новому типу російських безпілотників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що в українській владі дедалі більше схиляються до думки, що проведення виборів восени є нереалістичним. Натомість основним викликом найближчих місяців може стати підготовка країни до складного опалювального сезону на тлі очікуваних нових атак Росії на критичну інфраструктуру, пише "Українська правда".