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Против этого оружия нет ПВО: украинцев предупредили, что наиболее опасные удары еще впереди

Скорость таких беспилотников достигает примерно 500 км/ч, что значительно усложняет их перехват традиционными средствами борьбы с дронами.

13 июля 2026, 16:40
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Клименко Елена

Российские войска стали более активно использовать реактивные беспилотники, чтобы усложнить работу украинской системы противовоздушной обороны. Из-за высокой скорости полета такие дроны нуждаются в других методах перехвата, чем обычные ударные БПЛА. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

Против этого оружия нет ПВО: украинцев предупредили, что наиболее опасные удары еще впереди

Фото: из открытых источников

По его словам, реактивные беспилотники существенно отличаются от привычных дронов своими летными характеристиками. Хотя они не достигают скорости крылатых ракет, их параметры уже приближены к такому вооружению.

"Реактивный БПЛА — это не большая скорость, но параметры полета почти как у крылатых ракет несколько ниже. Около 500 километров в час может лететь этот БПЛА", — пояснил Игнат.

Он отметил, что для уничтожения подобных целей могут привлекаться истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, а также современные зенитные артиллерийские комплексы, в частности Skynex.

Представитель Воздушных сил также подчеркнул, что во время объявления воздушной тревоги военные отдельно информируют население о появлении реактивных беспилотников.

"В сообщениях постоянно пишем, что движется реактивный БПЛА в том или ином направлении. Поэтому здесь реакция должна быть более четкой", — подчеркнул спикер.

Игнат сообщил, что украинские Силы обороны в общей сложности уничтожают около 90% российских беспилотников. В то же время, появление реактивных моделей создает новые вызовы для ПВО.

"Классические методы, ставшие для нас привычными — дроны-перехватчики и мобильные огневые группы — уже не могут так эффективно справляться с реактивными БПЛА", — отметил он.

По словам Игната, именно поэтому Украина нуждается в большем количестве современных средств противовоздушной обороны, способных эффективно противодействовать новому типу российских беспилотников.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в украинских властях все больше склоняются к мнению, что проведение выборов осенью является нереалистичным. Основным вызовом ближайших месяцев может стать подготовка страны к сложному отопительному сезону на фоне ожидаемых новых атак России на критическую инфраструктуру, пишет "Украинская правда".



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