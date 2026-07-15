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Украина может поставить Путина на колени за сутки, но есть одно препятствие: озвучено жесткое заявление

Украина технически способна заблокировать морской нефтяной экспорт России через Черное и Балтийское моря, однако для этого необходима политическая поддержка западных партнеров

15 июля 2026, 12:20
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Клименко Елена

Украина способна фактически парализовать российский нефтяной экспорт только за сутки, если будет принято соответствующее политическое решение. Такое заявление сделал разработчик украинских ракет и военный эксперт Денис Штиллерман.

Украина может поставить Путина на колени за сутки, но есть одно препятствие: озвучено жесткое заявление

Фото: из открытых источников

По его словам, сегодня Россия остается очень зависимой от морского экспорта нефти, а украинские дальнобойные беспилотники уже доказали свою эффективность в глубоком тылу врага. Именно поэтому, убежден эксперт, у Украины есть технические возможности, чтобы перекрыть ключевые маршруты поставок российской нефти через Черное и Балтийское моря.

"Перекрыть весь нефтяной экспорт России через Балтийское и Черное моря — это сутки для Украины. За сутки мы можем перекрыть весь нефтяной экспорт", — заявил Штиллерман.

В то же время он признал, что главным препятствием остаются не военные возможности, а политические факторы. По его мнению, Украина вынуждена учитывать позицию западных партнеров, от финансовой и военной поддержки которых во многом зависит продолжение сопротивления российской агрессии.

Эксперт отметил, что украинские беспилотники уже могут действовать на расстоянии, а для планирования таких операций используются как собственные разведывательные данные, так и информация, полученная от союзников.

Штиллерман также подчеркнул, что более 60% российского экспорта осуществляется по морю, а для нефти этот показатель достигает около 80%. Именно поэтому морская блокада, по его убеждению, стала бы одним из самых болезненных ударов по экономике страны-агрессора.

"Нашими воздушными дронами мы можем сделать морскую блокаду России в Черном и Балтийском морях. Нужна только политическая воля Европы", — подчеркнул он.

По мнению Штиллермана, Украина уже неоднократно демонстрировала способность изменять ход войны технологическими решениями. Если международные партнеры поддержат более решительные шаги, это может ослабить экономический потенциал России и ускорить завершение войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратился к украинским военнослужащим с призывом неукоснительно соблюдать дисциплину и сохранять самоконтроль даже в самых сложных условиях войны. Соответствующее обращение он обнародовал в соцсетях.



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