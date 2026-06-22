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Україна може почати виробляти ракети для Patriot: Зеленський заявив про останню перепону

Київ отримав перший позитивний сигнал від США, але остаточне рішення, за словами президента, має ухвалити особисто Дональд Трамп

22 червня 2026, 09:21
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Кравцев Сергей

Україна наблизилася до реалізації одного з найамбітніших оборонних проєктів за час повномасштабної війни – запуску власного виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Як заявив президент Володимир Зеленський, технічна та організаційна підготовка фактично завершена, а для старту програми залишається отримати остаточне політичне схвалення з боку Сполучених Штатів.

Україна може почати виробляти ракети для Patriot: Зеленський заявив про останню перепону

Ракети до систем Patriot. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, питання передачі Україні відповідних ліцензій обговорювалося під час зустрічей із представниками американського керівництва на саміті G7. Президент наголосив, що вперше за весь час переговорів українська сторона отримала чіткий позитивний сигнал від Вашингтона.

Зеленський зазначив, що раніше американські посадовці уникали конкретики щодо локалізації виробництва Patriot в Україні, однак тепер ситуація змінилася. За його словами, представники США дали зрозуміти, що готові вирішувати це питання предметно.

Президент також звернув увагу на проблему дефіциту ракет до Patriot. Наразі американська промисловість виробляє близько 700 таких ракет на рік, тоді як попит на них стрімко зростає через загострення безпекової ситуації у світі.

Крім того, Україна вже уклала масштабний контракт із Німеччиною на постачання 600 ракет-перехоплювачів. Водночас навіть розширення німецького виробництва не здатне повністю покрити потреби української ППО.

За словами Зеленського, Україна має необхідні виробничі потужності, фахівців та технологічну базу для початку випуску таких ракет на власній території. Президент наголосив, що більшість учасників переговорного процесу вже підтримують цю ідею, а ключове рішення тепер залежить від позиції Білого дому.

Якщо Вашингтон надасть остаточний дозвіл, Україна може стати другою європейською державою після Німеччини, яка отримає право на ліцензійне виробництво одного з найефективніших засобів протиракетної оборони у світі.

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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=RFSPSAG-_Lk
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