Украина может начать производить ракеты для Patriot: Зеленский заявил о последней преграде

Украина приблизилась к реализации одного из самых амбициозных оборонных проектов за время полномасштабной войны – запуске собственного производства ракет-перехватчиков для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Как заявил президент Владимир Зеленский, техническая и организационная подготовка практически завершена, а для старта программы остается получить окончательное политическое одобрение со стороны Соединенных Штатов.

Ракеты к системам Patriot. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, вопрос передачи Украине соответствующих лицензий обсуждался в ходе встречи с представителями американского руководства на саммите G7. Президент подчеркнул, что впервые за все время переговоров украинская сторона получила четкий сигнал от Вашингтона.

Зеленский отметил, что ранее американские чиновники избегали конкретики по локализации производства Patriot в Украине, однако ситуация изменилась. По его словам, представители США дали понять, что готовы решать этот вопрос предметно.

Президент также обратил внимание на проблему дефицита ракет в Patriot. В настоящее время американская промышленность производит около 700 таких ракет в год, тогда как спрос на них стремительно растет из-за обострения ситуации в мире.

Кроме того, Украина уже заключила масштабный контракт с Германией по поставкам 600 ракет-перехватчиков. В то же время, даже расширение немецкого производства не способно полностью покрыть потребности украинского ПВО.

По словам Зеленского, Украина располагает необходимыми производственными мощностями, специалистами и технологической базой для начала выпуска таких ракет на собственной территории. Президент подчеркнул, что большинство участников переговорного процесса уже поддерживают эту идею, а ключевое решение теперь зависит от позиции Белого дома.

Если Вашингтон предоставит окончательное разрешение, Украина может стать вторым европейским государством после Германии, которое получит право на лицензионное производство одного из самых эффективных средств противоракетной обороны в мире.

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