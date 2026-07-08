Україна може остаточно залишитися без дронів: на Заході попередили про страшний план Кремля

Російська армія активно вдосконалює способи боротьби з українськими безпілотниками, зокрема намагається порушити роботу супутникової системи зв'язку Starlink, яка широко використовується для керування дронами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на українських військових, які працюють із безпілотними системами.

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За словами командирів і операторів 422-го полку безпілотних систем, що виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку, російські війська постійно змінюють тактику, щоб ускладнити роботу українських дронів середньої дальності.

Окрім маскування військових вантажів під цивільний транспорт, окупанти дедалі активніше застосовують сучасні засоби радіоелектронної боротьби. Такі комплекси встановлюють поблизу важливих військових об'єктів і логістичних маршрутів, щоб блокувати канали зв'язку, через які здійснюється керування безпілотниками.

Особливу увагу росіяни приділяють боротьбі зі Starlink. Більшість українських дронів використовує цю систему, яка донедавна вважалася стійкою до засобів радіоелектронного придушення.

За інформацією видання, Росія почала розгортати новий комплекс РЕБ під назвою "Хвиля Купол Гарант". Радник Міністерства оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що ця система створює настільки потужні перешкоди, що здатна блокувати сигнал Starlink у радіусі близько 20 квадратних кілометрів.

За його словами, українські військові вже виявили приблизно десять таких комплексів. Через їхню ефективність вони стали одним із пріоритетних об'єктів для ударів українських безпілотників.

Зокрема, бійці 422-го полку брали участь у знищенні двох систем "Хвиля Купол Гарант". Одну з них вдалося ліквідувати лише через кілька годин після виявлення.

"Щойно ми вразили цей об'єкт, наші безпілотники зі Starlink одразу змогли працювати без жодних перешкод", – розповів командир екіпажу з позивним "Диригент".

Портал "Коментарі" вже писав, що вранці 8 липня у Києві вдруге за день пролунала повітряна тривога. О 11:42 сигнал небезпеки оголосили не лише у столиці, а й у кількох інших регіонах України. Про це свідчили дані офіційної карти повітряних тривог.