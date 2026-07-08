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У Києві після вибухів «прилетіло» біля ринку, виникла страшна пожежа: є жертва та поранені

За попередніми даними, у Деснянському районі столиці впав російський безпілотник

8 липня 2026, 15:25
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Клименко Елена

Вранці 8 липня у Києві вдруге за день пролунала повітряна тривога. О 11:42 сигнал небезпеки оголосили не лише у столиці, а й у кількох інших регіонах України. Про це свідчили дані офіційної карти повітряних тривог.

У Києві після вибухів «прилетіло» біля ринку, виникла страшна пожежа: є жертва та поранені

Фото: з відкритих джерел

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що в напрямку Києва з північного сходу рухається реактивний безпілотник.

Вже о 11:49 тривогу в столиці скасували. Однак майже одразу жителі різних районів Києва повідомили про звук потужного вибуху.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що, за попередніми даними, у Деснянському районі впав російський безпілотник, який вибухнув неподалік газорозподільної станції. До місця події оперативно вирушили рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Пізніше міський голова уточнив, що ще один ворожий БпЛА впав на триповерхову нежитлову будівлю поблизу ринку в тому ж районі.

"Екстрені служби прямують на місце", — повідомив Кличко. 

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до восьми осіб. Серед поранених є двоє медичних працівників.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про трагічні наслідки удару — внаслідок російської атаки загинула одна людина.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 6 липня російські війська здійснили один із наймасштабніших ракетних ударів по Україні, застосувавши близько трьох десятків балістичних ракет. Значну частину цих цілей не вдалося знищити через дефіцит засобів протиракетної оборони. Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний.



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