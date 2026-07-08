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В Киеве после взрывов «прилетело» у рынка, возник страшный пожар: есть жертва и раненые

По предварительным данным, в Деснянском районе столицы упал российский беспилотник

8 июля 2026, 15:25
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Клименко Елена

Утром 8 июля в Киеве во второй раз за день прозвучала воздушная тревога. В 11.42 сигнал опасности объявили не только в столице, но и в нескольких других регионах Украины. Об этом свидетельствовали данные официальной карты воздушных тревог.

В Киеве после взрывов «прилетело» у рынка, возник страшный пожар: есть жертва и раненые

Фото: из открытых источников

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в направлении Киева с северо-востока двигается реактивный беспилотник.

Уже в 11.49 тревогу в столице отменили. Однако почти сразу жители разных районов Киева сообщили о звуке мощного взрыва.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что, по предварительным данным, в Деснянском районе упал российский беспилотник, взорвавшийся неподалеку от газораспределительной станции. К месту происшествия оперативно отправились спасатели, медики и другие экстренные службы.

Позже мэр уточнил, что еще один вражеский БпЛА упал на трехэтажное нежилое здание вблизи рынка в том же районе.

"Экстренные службы направляются на место", — сообщил Кличко.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате атаки возросло до восьми человек. Среди раненых есть двое медицинских работников.

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о трагических последствиях удара — в результате российской атаки погиб один человек.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 6 июля российские войска совершили один из самых масштабных ракетных ударов по Украине, применив около трех десятков баллистических ракет. Значительную часть этих целей не удалось уничтожить из-за дефицита средств противоракетной обороны. Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный.



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