Украина может окончательно остаться без дронов: на Западе предупредили о страшном плане Кремля

Российская армия активно совершенствует способы борьбы с украинскими беспилотниками, в частности, пытается нарушить работу спутниковой системы связи Starlink, которая широко используется для управления дронами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинских военных, работающих с беспилотными системами.

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По словам командиров и операторов 422 полка беспилотных систем, выполняющего боевые задания на Запорожском направлении, российские войска постоянно меняют тактику, чтобы усложнить работу украинских дронов средней дальности.

Кроме маскировки военных грузов под гражданский транспорт, оккупанты все активнее применяют современные средства радиоэлектронной борьбы. Такие комплексы устанавливают вблизи важных военных и логистических маршрутов, чтобы блокировать каналы связи, через которые осуществляется управление беспилотниками.

Особое внимание россияне уделяют борьбе со Starlink. Большинство украинских дронов используют эту систему, которая до недавнего времени считалась устойчивой к средствам радиоэлектронного подавления.

По информации издания, Россия начала развертывать новый комплекс РЭБ под названием "Волна Купол Гарант". Советник Министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что эта система создает настолько мощные помехи, что способна блокировать сигнал Starlink в радиусе около 20 квадратных километров.

По его словам, украинские военные уже обнаружили около десяти таких комплексов. Из-за их эффективности они стали одним из приоритетных объектов ударов украинских беспилотников.

В частности, бойцы 422 полка принимали участие в уничтожении двух систем "Волна Купол Гарант". Одну из них удалось ликвидировать только спустя несколько часов после обнаружения.

"Только что мы поразили этот объект, наши беспилотники из Starlink сразу смогли работать без всяких препятствий", – рассказал командир экипажа с позывным "Диригент".

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