Україна може лишитися без грошей МВФ та ЄС: названо страшну вимогу для нового траншу

Україна вже цього літа може зіткнутися з ризиком втрати фінансової підтримки від МВФ та Європейського Союзу, якщо не виконає одну із ключових вимог міжнародних партнерів. Йдеться про прийняття закону про оподаткування міжнародних посилок, без якого подальше надходження коштів перебуває під загрозою. Нині саме зовнішнє фінансування значною мірою покриває витрати на пенсії та зарплати бюджетників. Як повідомляє РБК-Україна, міжнародні кредитори очікують, що Верховна Рада ухвалить відповідний закон у встановлені терміни. У разі відсутності прогресу наступний транш фінансової допомоги може бути заблокований. Це у свою чергу ускладнить можливість держави самостійно забезпечувати соціальні виплати.

Фактично ця вимога може набути статусу так званих prior actions – попередніх умов, без виконання яких фінансування не здійснюється. Це означає, що виплати буде заморожено до прийняття необхідних законодавчих змін.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що уникнути розгляду цього питання неможливо через позицію міжнародних партнерів.

"Є зовнішній тиск щодо цього питання, є зовнішній запит. У нас немає можливості зняти це питання або якимось чином переговорити", — зазначив він.

При затримці фінансування з боку МВФ автоматично може бути призупинено й допомогу Європейського Союзу. За оцінками, Україна ризикує втратити близько 8,35 млрд євро кредитної підтримки.

Сам законопроект стосується оподаткування товарів, що надходять з-за кордону, зокрема міжнародних онлайн-платформ. Планується запровадження податків на посилки вартістю до 150 євро, що має стати додатковим джерелом бюджетних надходжень.

Міжнародні партнери наполягають на тому, щоб відповідне рішення було ухвалено до кінця травня 2026 року.

