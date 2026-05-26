Руйнування будуть колосальними: киян нажахали сценарієм подальших ударів РФ

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців уважніше ставитися до свого психологічного стану після масованих російських атак і руйнувань. За його словами, суспільство має бути морально готовим до складних і травматичних картин наслідків обстрілів Києва та інших міст. Про це він заявив в ефірі телемарафону, наголосивши, що емоційне навантаження від постійних атак може бути надмірним для багатьох людей.

“Якщо ви вже не витримуєте психологічного навантаження і відчуваєте, що більше не справляєтеся, варто зробити паузу від життя в Києві”, — зазначив Кулеба.

Водночас ексміністр підкреслив, що навіть попри виснаження, громадянам важливо не втрачати уважності та суворо дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог і загроз нових ударів.

Окремо він звернув увагу на те, що російські обстріли мають не лише фізичні, а й глибокі психологічні наслідки. За його словами, мешканцям столиці доведеться й надалі стикатися з наслідками руйнувань — знищеними житловими будинками, пошкодженими підприємствами, культурними об’єктами та іншою цивільною інфраструктурою.

“Нам потрібно психологічно готуватися до наслідків російських атак і руйнувань. Ми бачили масштаби збитків після обстрілів у ніч проти 24 та 25 травня: пошкоджені житлові будинки, музеї, підприємства та інші об’єкти. Це важко сприймати емоційно, але до таких картин, на жаль, потрібно бути готовими”, — сказав Кулеба.

Він підсумував, що ключовим залишається баланс між турботою про психічний стан і збереженням особистої безпеки, адже загроза нових атак з боку Росії зберігається.

Портал "Коментарі" вже писав, що удар балістичною ракетою середньої дальності "Орешнік", який Росія здійснила 24 травня по території Київської області, зокрема по Білій Церкві, був, на думку експертів, цілеспрямованою дією, а не випадковим вибором цілі. Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю OBOZ.UA зазначив, що саме це місто могло бути основною ціллю удару, а не столиця України.