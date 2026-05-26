Разрушения будут колоссальными: киевлян напугали сценарием дальнейших ударов РФ

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев внимательнее относиться к своему психологическому состоянию после массированных российских атак и разрушений. По его словам, общество должно быть морально готово к сложным и травматичным картинам последствий обстрелов Киева и других городов. Об этом он заявил в эфире телемарафона, подчеркнув, что эмоциональная нагрузка от постоянных атак может быть чрезмерной для многих людей.

"Если вы уже не выдерживаете психологическую нагрузку и чувствуете, что больше не справляетесь, стоит сделать паузу от жизни в Киеве", — отметил Кулеба.

В то же время, эксминистр подчеркнул, что даже несмотря на истощение, гражданам важно не терять внимательности и строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и угроз новых ударов.

Отдельно он обратил внимание на то, что у российских обстрелов не только физические, но и глубокие психологические последствия. По его словам, жителям столицы придется и дальше сталкиваться с последствиями разрушений — уничтоженными жилыми домами, поврежденными предприятиями, культурными объектами и другой гражданской инфраструктурой.

"Нам нужно психологически готовиться к последствиям российских атак и разрушений. Мы видели масштабы убытков после обстрелов в ночь на 24 и 25 мая: поврежденные жилые дома, музеи, предприятия и другие объекты. Это трудно воспринимать эмоционально, но к таким картинам, к сожалению, нужно быть готовыми", — сказал Куле.

Он подытожил, что ключевым остается баланс между заботой о психическом состоянии и сохранением личной безопасности, ведь угроза новых атак со стороны России сохраняется.

Портал "Комментарии" уже писал, что удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник", который Россия совершила 24 мая по территории Киевской области, в частности по Белой Церкви, был, по мнению экспертов, целенаправленным действием, а не случайным выбором цели. Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA отметил, что именно этот город мог быть основной целью удара, а не столица Украины.