Украина уже этим летом может столкнуться с риском потери финансовой поддержки от МВФ и Европейского Союза, если не выполнит одно из ключевых требований международных партнеров. Речь идет о принятии закона о налогообложении международных посылок, без которого дальнейшее поступление средств находится под угрозой. Сейчас самое внешнее финансирование в значительной степени покрывает расходы на пенсии и зарплаты бюджетников. Как сообщает РБК-Украина, международные кредиторы ожидают, что Верховная Рада примет соответствующий закон в установленные сроки. В случае отсутствия прогресса, следующий транш финансовой помощи может быть заблокирован. Это, в свою очередь, усложнит возможность государства самостоятельно обеспечивать социальные выплаты.

Фото: из открытых источников

Фактически это требование может приобрести статус так называемых prior actions – предварительных условий, без выполнения которых финансирование не осуществляется. Это означает, что выплаты будут заморожены до принятия необходимых законодательных изменений.

Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что избежать рассмотрения этого вопроса невозможно из-за позиции международных партнеров.

"Есть внешнее давление на этот вопрос, есть внешний запрос. У нас нет возможности снять этот вопрос или каким-то образом переговорить", — отметил он.

При задержке финансирования со стороны МВФ автоматически может быть приостановлена помощь Европейского Союза. По оценкам, Украина рискует потерять около 8,35 млрд евро кредитной поддержки.

Сам законопроект касается налогообложения поступающих из-за рубежа товаров, в частности международных онлайн-платформ. Планируется введение налогов на посылки стоимостью до 150 евро, что должно стать дополнительным источником бюджетных поступлений.

Международные партнеры настаивают, чтобы соответствующее решение было принято до конца мая 2026 года.

Портал "Комментарии" ранее писал , что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев внимательнее относиться к своему психологическому состоянию после массированных российских атак и разрушений. По его словам, общество должно быть морально готово к сложным и травматичным картинам последствий обстрелов Киева и других городов. Об этом он заявил в эфире телемарафона, подчеркнув, что эмоциональная нагрузка от постоянных атак может быть чрезмерной для многих людей.