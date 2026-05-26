logo

BTC/USD

76680

ETH/USD

2095.85

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина может остаться без денег МВФ и ЕС: названо страшное требование для нового транша
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина может остаться без денег МВФ и ЕС: названо страшное требование для нового транша

Уже нынешним летом Украина рискует оказаться перед угрозой временного прекращения финансирования МВФ и ЕС.

26 мая 2026, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина уже этим летом может столкнуться с риском потери финансовой поддержки от МВФ и Европейского Союза, если не выполнит одно из ключевых требований международных партнеров. Речь идет о принятии закона о налогообложении международных посылок, без которого дальнейшее поступление средств находится под угрозой. Сейчас самое внешнее финансирование в значительной степени покрывает расходы на пенсии и зарплаты бюджетников. Как сообщает РБК-Украина, международные кредиторы ожидают, что Верховная Рада примет соответствующий закон в установленные сроки. В случае отсутствия прогресса, следующий транш финансовой помощи может быть заблокирован. Это, в свою очередь, усложнит возможность государства самостоятельно обеспечивать социальные выплаты.

Украина может остаться без денег МВФ и ЕС: названо страшное требование для нового транша

Фото: из открытых источников

Фактически это требование может приобрести статус так называемых prior actions – предварительных условий, без выполнения которых финансирование не осуществляется. Это означает, что выплаты будут заморожены до принятия необходимых законодательных изменений.

Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что избежать рассмотрения этого вопроса невозможно из-за позиции международных партнеров.

"Есть внешнее давление на этот вопрос, есть внешний запрос. У нас нет возможности снять этот вопрос или каким-то образом переговорить", — отметил он.

При задержке финансирования со стороны МВФ автоматически может быть приостановлена помощь Европейского Союза. По оценкам, Украина рискует потерять около 8,35 млрд евро кредитной поддержки.

Сам законопроект касается налогообложения поступающих из-за рубежа товаров, в частности международных онлайн-платформ. Планируется введение налогов на посылки стоимостью до 150 евро, что должно стать дополнительным источником бюджетных поступлений.

Международные партнеры настаивают, чтобы соответствующее решение было принято до конца мая 2026 года.

Портал "Комментарии" ранее писал , что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев внимательнее относиться к своему психологическому состоянию после массированных российских атак и разрушений. По его словам, общество должно быть морально готово к сложным и травматичным картинам последствий обстрелов Киева и других городов. Об этом он заявил в эфире телемарафона, подчеркнув, что эмоциональная нагрузка от постоянных атак может быть чрезмерной для многих людей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости