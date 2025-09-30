Україна могла уникнути війни з Росією: ексгенсек НАТО розповів про доленосне рішення

Рубрики
Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році можна було б запобігти, якби Альянс діяв рішучіше після анексії Криму у 2014 році.
Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото з відкритих джерел
Єнс Столтенберг під час виступу на Варшавській безпековій конференції визнав, що союзники не надали Києву достатньо летальної зброї й уникали обговорення окремих угод. За його словами, у 2020 році НАТО відмовилося розглядати постачання Україні снайперських гвинтівок, оскільки багато членів блоку "занадто боялися спровокувати Кремль".
Ексгенсек НАТО додав, що українська армія продемонструвала здатність чинити потужний опір навіть з обмеженою підтримкою Заходу. На його думку, це доводить, що ширша допомога могла б кардинально змінити хід подій на війні в Україні.
Столтенберг підкреслив, що будь-яке вирішення війни в Україні потребує реальних гарантій безпеки. На його переконання, найкращим захистом від нової агресії Росії є вступ України до НАТО. До 2022 року у багатьох західних столицях існувала ілюзія, ніби Україна та Грузія можуть залишатися "посередині", без членства в Альянсі, але й без прямої загрози війни. Як вказує Столтенберг, повномасштабна агресія РФ розвіяла ці сподівання.
Ексгенсек також нагадав про ключове рішення, ухвалене ще у 2008 році в Бухаресті. Тоді США наполягли на формулюванні, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, але союзники не погодилися на конкретний графік вступу.
