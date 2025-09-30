Україна могла уникнути війни з Росією: ексгенсек НАТО розповів про доленосне рішення

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році можна було б запобігти, якби Альянс діяв рішучіше після анексії Криму у 2014 році.

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото з відкритих джерел

Єнс Столтенберг під час виступу на Варшавській безпековій конференції визнав, що союзники не надали Києву достатньо летальної зброї й уникали обговорення окремих угод. За його словами, у 2020 році НАТО відмовилося розглядати постачання Україні снайперських гвинтівок, оскільки багато членів блоку "занадто боялися спровокувати Кремль".

"Якби ми зробили більше, навчили українців, надали більше зброї, зокрема летальної, після 2014 року і до 2022-го, Росія могла б окупувати менше території, або ми взагалі запобігли б вторгненню, бо розрахунки Москви були б іншими", — заявив Столтенберг.

Ексгенсек НАТО додав, що українська армія продемонструвала здатність чинити потужний опір навіть з обмеженою підтримкою Заходу. На його думку, це доводить, що ширша допомога могла б кардинально змінити хід подій на війні в Україні.

Столтенберг підкреслив, що будь-яке вирішення війни в Україні потребує реальних гарантій безпеки. На його переконання, найкращим захистом від нової агресії Росії є вступ України до НАТО. До 2022 року у багатьох західних столицях існувала ілюзія, ніби Україна та Грузія можуть залишатися "посередині", без членства в Альянсі, але й без прямої загрози війни. Як вказує Столтенберг, повномасштабна агресія РФ розвіяла ці сподівання.

Ексгенсек також нагадав про ключове рішення, ухвалене ще у 2008 році в Бухаресті. Тоді США наполягли на формулюванні, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, але союзники не погодилися на конкретний графік вступу.

"Я був тоді прем’єр-міністром Норвегії. Чесно кажучи, ми були на боці Німеччини, яка виступала проти членства України. США наполягли на компромісному варіанті без термінів. Зараз ситуація кардинально змінилася", — додав Столтенберг.

