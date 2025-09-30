Украина могла избежать войны с Россией: экс-генсек НАТО рассказал о судьбоносном решении

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году можно было бы предотвратить, если бы Альянс действовал решительнее после аннексии Крыма в 2014 году.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг во время выступления на Варшавской конференции безопасности признал, что союзники не предоставили Киеву достаточно летального оружия и избегали обсуждения отдельных соглашений. По его словам, в 2020 году НАТО отказалось рассматривать поставки Украине снайперских винтовок, поскольку многие члены блока "слишком боялись спровоцировать Кремль".

"Если бы мы сделали больше, научили украинцев, предоставили больше оружия, в частности летального, после 2014 года и до 2022-го, Россия могла бы оккупировать меньше территории, или мы вообще предотвратили бы вторжение, потому что расчеты Москвы были бы другими", — заявил Столтенберг.

Экс-генсек НАТО добавил, что украинская армия продемонстрировала способность оказывать мощное сопротивление даже с ограниченной поддержкой Запада. По его мнению, это доказывает, что более широкая помощь могла бы кардинально изменить ход событий на войне в Украине.

Столтенберг подчеркнул, что любое решение войны в Украине нуждается в реальных гарантиях безопасности. По его убеждению, лучшей защитой от новой агрессии России является вступление Украины в НАТО. До 2022 года во многих западных столицах существовала иллюзия, что Украина и Грузия могут оставаться "посередине", без членства в Альянсе, но и без прямой угрозы войны. Как указывает Столтенберг, полномасштабная агрессия РФ развеяла эти надежды.

Экс-генсек также напомнил о ключевом решении, принятом еще в 2008 году в Бухаресте. Тогда США настояли на формулировке, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но союзники не согласились с конкретным графиком вступления.

"Я тогда был премьер-министром Норвегии. Честно говоря, мы были на стороне Германии, которая выступала против членства Украины. США настояли на компромиссном варианте без сроков. Сейчас ситуация кардинально изменилась", — добавил Столтенберг.

