Україна методично “гасить” нафтову імперію РФ: яке болюче місце Путіна знайшли ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення українські сили завдали щонайменше 158 ударів по російських нафтопереробних заводах. Масовані атаки дронів дедалі сильніше підривають паливну інфраструктуру РФ і змушують Москву скорочувати виробництво пального. Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, серед найбільших російських НПЗ із потужністю понад 10 мільйонів тонн на рік фактично лише два підприємства уникнули ударів – Омський та Ангарський заводи, розташовані далеко від європейської частини Росії, на Уралі та в Сибіру.

Натомість більшість ключових нафтопереробних об’єктів у центральних регіонах РФ уже або частково зупинили роботу, або суттєво скоротили обсяги виробництва після серії атак українських безпілотників. Особливо болючими для Кремля стали удари по заводах, які забезпечують пальним російську армію та внутрішній ринок.

Під прицілом опинився і Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Цей об’єкт атакували вже 11 разів.

Ще масштабніших ударів зазнали Рязанський та Саратовський НПЗ – кожен із них був атакований щонайменше 15 разів. Такі системні удари створюють дедалі більший тиск на російську економіку, яка значною мірою залежить від експорту нафти та роботи переробної галузі.

На тлі затяжної війни Україна фактично відкрила новий фронт – енергетичний, де головною мішенню стала нафтово-паливна машина Кремля.

