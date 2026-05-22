logo

BTC/USD

77222

ETH/USD

2120.63

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина методически "гасит" нефтяную империю РФ: какое больное место Путина нашли ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина методически "гасит" нефтяную империю РФ: какое больное место Путина нашли ВСУ

158 атак по российским заводам: дроны ВСУ парализуют топливное сердце России и бьют по военной экономике Кремля

22 мая 2026, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С начала полномасштабного вторжения украинские силы нанесли по меньшей мере 158 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Массированные атаки дронов все сильнее подрывают топливную инфраструктуру РФ и заставляют Москву сокращать производство горючего. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Украина методически "гасит" нефтяную империю РФ: какое больное место Путина нашли ВСУ

Российская нефть. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, среди крупнейших российских НПЗ с мощностью более 10 миллионов тонн в год фактически только два предприятия избежали ударов – Омский и Ангарский заводы, расположенные вдали от европейской части России, на Урале и Сибири.

Большинство ключевых нефтеперерабатывающих объектов в центральных регионах РФ уже либо частично остановили работу, либо существенно сократили объемы производства после серии атак украинских беспилотников. Особенно болезненными для Кремля стали удары по заводам, обеспечивающим горючим русскую армию и внутренний рынок.

Под прицелом оказался и Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Этот объект атаковали уже 11 раз.

Еще более масштабные удары получили Рязанский и Саратовский НПЗ – каждый из них был атакован не менее 15 раз. Такие системные удары оказывают все большее давление на российскую экономику, которая в значительной степени зависит от экспорта и работы перерабатывающей отрасли.

На фоне затяжной войны Украина фактически открыла новый фронт – энергетический, где главной целью стала нефтяно-топливная машина Кремля.

Читайте на портале "Комментарии" — огонь охватил нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрань Самарской области России на фоне сообщений о "беспилотной опасности".

Также издание "Комментарии" сообщало — полномасштабная война против Украины, которую Кремль рассчитывал превратить в демонстрацию силы и возвращение статуса сверхдержавы, на пятом году боевых действий стала серьезным испытанием для России. Такой вывод делает германское издание Bild, анализируя текущее положение РФ на фронте и внутри страны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lemonde.fr/international/live/2026/05/22/en-direct-guerre-en-ukraine-pour-le-ministre-des-affaires-etrangeres-ukrainien-le-conflit-est-a-un-moment-charniere_6690053_3210.html?#id-3044531
Теги:

Новости

Все новости