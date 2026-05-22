Украина методически "гасит" нефтяную империю РФ: какое больное место Путина нашли ВСУ

С начала полномасштабного вторжения украинские силы нанесли по меньшей мере 158 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Массированные атаки дронов все сильнее подрывают топливную инфраструктуру РФ и заставляют Москву сокращать производство горючего. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

По данным журналистов, среди крупнейших российских НПЗ с мощностью более 10 миллионов тонн в год фактически только два предприятия избежали ударов – Омский и Ангарский заводы, расположенные вдали от европейской части России, на Урале и Сибири.

Большинство ключевых нефтеперерабатывающих объектов в центральных регионах РФ уже либо частично остановили работу, либо существенно сократили объемы производства после серии атак украинских беспилотников. Особенно болезненными для Кремля стали удары по заводам, обеспечивающим горючим русскую армию и внутренний рынок.

Под прицелом оказался и Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Этот объект атаковали уже 11 раз.

Еще более масштабные удары получили Рязанский и Саратовский НПЗ – каждый из них был атакован не менее 15 раз. Такие системные удары оказывают все большее давление на российскую экономику, которая в значительной степени зависит от экспорта и работы перерабатывающей отрасли.

На фоне затяжной войны Украина фактически открыла новый фронт – энергетический, где главной целью стала нефтяно-топливная машина Кремля.

