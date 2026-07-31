“Україна масово продає західну зброю”: що насправді відбувається

Ворог неодноразово намагався вплинути на рішення західних країн щодо допомоги, у тому числі військової, Україні. У Центрі стратегічних комунікацій спростували черговий російський вкид, нібито “понад 780 тисяч одиниць зброї, переданої Україні, були втрачені або викрадені та потрапили на чорний ринок ЄС”. Таку інформацію поширюють російські ЗМІ з посиланням на прокурора Палермо Мауріціо де Лучії.

Зброя для України. Фото портал "Коментарі"

“Насправді: роспропаганда маніпулятивно перекрутила заяву прокурора та матеріал італійського видання Il Fatto Quotidiano. Доказів, що 780 тисяч одиниць зброї, переданої Україні міжнародними партнерами, потрапили на чорний ринок ЄС, не існує”, — зазначають аналітики.

У ЦСК наголосили, що у статті Il Fatto Quotidiano мовиться про занепокоєння італійської прокуратури щодо ризику появи окремих видів озброєння на чорному ринку, який сформувався внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

“Прокурор згадував інтерес мафії до сучасних озброєнь, зокрема дронів, але не стверджував, що вони походять із поставок Україні чи що сотні тисяч одиниць західної зброї були викрадені. Число “780 465” не підтверджується жодними офіційними документами. Російські медіа використали її без належного джерела, щоб створити враження масового витоку озброєння”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики пояснили, що Україна та держави-партнери застосовують багаторівневу систему обліку й контролю міжнародної військової допомоги. До моніторингу, використання озброєння, зазначають у Центрі, залучені українські органи, країни-постачальники та міжнародні механізми контролю.

“Жоден із них не підтверджував тверджень про “сотні тисяч” втрачених або викрадених одиниць зброї. Цей фейк є продовженням багаторічної інформаційної кампанії Кремля про нібито “розкрадання західної зброї” в Україні. Мета таких повідомлень — підірвати довіру партнерів до військової допомоги Україні, дискредитувати українську державу та послабити міжнародну підтримку”, — підсумували аналітики Центру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни можуть піти проти Путіна.



