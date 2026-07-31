"Украина массово продает западное оружие": что на самом деле происходит

Враг неоднократно пытался повлиять на решение западных стран о помощи, в том числе военной, Украине. В Центре стратегических коммуникаций опровергли очередной российский вброс, якобы "более 780 тысяч единиц оружия, переданного Украине, были потеряны или похищены и попали на черный рынок ЕС". Такую информацию распространяют российские СМИ со ссылкой на прокурора Палермо Маурицио де Лучии.

Оружие для Украины. Фото портал "Комментарии"

"На самом деле: роспропаганда манипулятивно извратила заявление прокурора и материал итальянского издания Il Fatto Quotidiano. Доказательств, что 780 тысяч единиц оружия, переданного Украине международными партнерами, попали на черный рынок ЕС, не существует", — отмечают аналитики.

В ЦСК подчеркнули, что в статье Il Fatto Quotidiano говорится об обеспокоенности итальянской прокуратуры относительно риска появления отдельных видов вооружения на черном рынке, сформировавшегося в результате полномасштабной войны России против Украины.

"Прокурор упоминал интерес мафии к современным вооружениям, в частности дронов, но не утверждал, что они происходят из поставок Украине или что сотни тысяч единиц западного оружия были похищены. Число "780465" не подтверждается никакими официальными документами. Российские медиа использовали ее без должного источника, чтобы создать впечатление массовой утечки вооружения”, — говорится в сообщении.

Аналитики объяснили, что Украина и государства-партнеры используют многоуровневую систему учета и контроля международной военной помощи. К мониторингу использования вооружения, отмечают в Центре, привлечены украинские органы, страны-поставщики и международные механизмы контроля.

"Ни один из них не подтверждал утверждений о "сотнях тысяч" утраченных или похищенных единиц оружия. Этот фейк является продолжением многолетней информационной кампании Кремля о якобы "разворовывании западного оружия" в Украине. Цель таких сообщений – подорвать доверие партнеров к военной помощи Украине, дискредитировать украинское государство и ослабить международную поддержку”, — подытожили аналитики Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне могут пойти против Путина.



