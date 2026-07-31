logo

BTC/USD

62880

ETH/USD

1860.54

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Украина массово продает западное оружие": что на самом деле происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украина массово продает западное оружие": что на самом деле происходит

Российская пропаганда распространяет очередной фейк об Украине

31 июля 2026, 23:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Враг неоднократно пытался повлиять на решение западных стран о помощи, в том числе военной, Украине. В Центре стратегических коммуникаций опровергли очередной российский вброс, якобы "более 780 тысяч единиц оружия, переданного Украине, были потеряны или похищены и попали на черный рынок ЕС". Такую информацию распространяют российские СМИ со ссылкой на прокурора Палермо Маурицио де Лучии.

"Украина массово продает западное оружие": что на самом деле происходит

Оружие для Украины. Фото портал "Комментарии"

"На самом деле: роспропаганда манипулятивно извратила заявление прокурора и материал итальянского издания Il Fatto Quotidiano. Доказательств, что 780 тысяч единиц оружия, переданного Украине международными партнерами, попали на черный рынок ЕС, не существует", — отмечают аналитики.

В ЦСК подчеркнули, что в статье Il Fatto Quotidiano говорится об обеспокоенности итальянской прокуратуры относительно риска появления отдельных видов вооружения на черном рынке, сформировавшегося в результате полномасштабной войны России против Украины.

"Прокурор упоминал интерес мафии к современным вооружениям, в частности дронов, но не утверждал, что они происходят из поставок Украине или что сотни тысяч единиц западного оружия были похищены. Число "780465" не подтверждается никакими официальными документами. Российские медиа использовали ее без должного источника, чтобы создать впечатление массовой утечки вооружения”, — говорится в сообщении.

Аналитики объяснили, что Украина и государства-партнеры используют многоуровневую систему учета и контроля международной военной помощи. К мониторингу использования вооружения, отмечают в Центре, привлечены украинские органы, страны-поставщики и международные механизмы контроля.

"Ни один из них не подтверждал утверждений о "сотнях тысяч" утраченных или похищенных единиц оружия. Этот фейк является продолжением многолетней информационной кампании Кремля о якобы "разворовывании западного оружия" в Украине. Цель таких сообщений – подорвать доверие партнеров к военной помощи Украине, дискредитировать украинское государство и ослабить международную поддержку”, — подытожили аналитики Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне могут пойти против Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/spravdi/57171
Теги:

Новости

Все новости