Україна має бути «готова воювати»: посол США при НАТО зробив гучну заву

Адміністрація президента США Дональда Трампа докладає максимум зусиль для досягнення мирного врегулювання в Україні. Однак Київ має зберігати готовність до продовження бойових дій у наступному році.

Посол США при НАТО Метт Вітакер. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив постійний представник США при НАТО Метт Вітакер в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За його словами, важливою можливістю для припинення війни може стати зустріч з російською делегацією, запланована на найближчі вихідні в Маямі. Під час переговорів сторони планують обговорити можливі параметри мирної домовленості, які попередньо були погоджені з Україною та європейськими партнерами.

Водночас дипломат підкреслив, що навіть за наявності дипломатичних зусиль Україна "також повинна бути готова воювати у 2026 році".

"Саме для цього було схвалено позику ЄС у розмірі 105 мільярдів доларів. Сполучені Штати продають зброю нашим союзникам по НАТО. І вона постачається Україні. Це зброя, яку неможливо знайти ніде більше", — сказав посол.

Вітакер наголосив, що Вашингтон зацікавлений у якнайшвидшому завершенні війни, однак не менш важливим залишається питання здатності України самостійно оборонятися.

"Якщо ми вступаємо в цю зиму без мирної угоди, бої продовжуватимуться. Але президент Трамп і його команда, включаючи мене, ми не збираємося відмовлятися від миру. Ми просто не можемо відмовитися від миру. І якщо є хоч якийсь шанс, що ми зможемо домовитися про угоду, ми обов’язково це зробимо", — додав посол США при НАТО.

