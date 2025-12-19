logo

BTC/USD

88266

ETH/USD

2980.53

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина должна быть «готова воевать»: посол США при НАТО сделал громкое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина должна быть «готова воевать»: посол США при НАТО сделал громкое заявление

По словам посла, важной возможностью для прекращения войны может стать встреча с российской делегацией, запланированная на ближайшие выходные в Майами

19 декабря 2025, 18:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Администрация президента США Дональда Трампа прилагает максимум усилий по достижению мирного урегулирования в Украине. Однако Киев должен сохранять готовность к продолжению боевых действий в следующем году.

Украина должна быть «готова воевать»: посол США при НАТО сделал громкое заявление

Посол США при НАТО Мэтт Витакер. Фото: из открытых источников

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, важной возможностью для прекращения войны может стать встреча с российской делегацией, которая запланирована на ближайшие выходные в Майами. В ходе переговоров стороны планируют обсудить возможные параметры мирной договоренности, предварительно согласованные с Украиной и европейскими партнерами.

В то же время, дипломат подчеркнул, что даже при наличии дипломатических усилий Украина "также должна быть готова воевать в 2026 году".

"Именно для этого был одобрен заем ЕС в размере 105 миллиардов долларов. Соединенные Штаты продают оружие нашим союзникам по НАТО. И оно поставляется Украине. Это оружие, которое невозможно найти нигде больше", — сказал посол.

Витакер подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в скорейшем завершении войны, однако не менее важным остается вопрос о способности Украины самостоятельно обороняться.

"Если мы вступаем в эту зиму без мирного соглашения, бои будут продолжаться. Но президент Трамп и его команда, включая меня, мы не намерены отказываться от мира. Мы просто не можем отказаться от мира. И если есть хоть какой-нибудь шанс, что мы сможем договориться о соглашении, мы обязательно это сделаем", — добавил посол США при НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский президент Дональд Трамп сделал очередное странное заявление об урегулировании войны в Украине. Глава Белого дома хочет, чтобы Украина "действовала быстрее". Об этом он сказал в ходе общения с журналистами. Трампа спросили о встрече по войне РФ против Украины, которая должна состояться на выходных во Флориде. По словам президента США, стороны "уже близки к чему-либо".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/video/6386700289112
Теги:

Новости

Все новости