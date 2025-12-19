Украина должна быть «готова воевать»: посол США при НАТО сделал громкое заявление

Администрация президента США Дональда Трампа прилагает максимум усилий по достижению мирного урегулирования в Украине. Однако Киев должен сохранять готовность к продолжению боевых действий в следующем году.

Посол США при НАТО Мэтт Витакер. Фото: из открытых источников

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, важной возможностью для прекращения войны может стать встреча с российской делегацией, которая запланирована на ближайшие выходные в Майами. В ходе переговоров стороны планируют обсудить возможные параметры мирной договоренности, предварительно согласованные с Украиной и европейскими партнерами.

В то же время, дипломат подчеркнул, что даже при наличии дипломатических усилий Украина "также должна быть готова воевать в 2026 году".

"Именно для этого был одобрен заем ЕС в размере 105 миллиардов долларов. Соединенные Штаты продают оружие нашим союзникам по НАТО. И оно поставляется Украине. Это оружие, которое невозможно найти нигде больше", — сказал посол.

Витакер подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в скорейшем завершении войны, однако не менее важным остается вопрос о способности Украины самостоятельно обороняться.

"Если мы вступаем в эту зиму без мирного соглашения, бои будут продолжаться. Но президент Трамп и его команда, включая меня, мы не намерены отказываться от мира. Мы просто не можем отказаться от мира. И если есть хоть какой-нибудь шанс, что мы сможем договориться о соглашении, мы обязательно это сделаем", — добавил посол США при НАТО.

